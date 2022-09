El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige ha vuelto acaparar los reflectores, luego de que hablara del personaje de Scarlet Witch por lo que la pregunta ha sido si estará de regreso al UCM.

En entrevista para la revista Variety, el alto mando de Marvel, Kevin Feige de 49 años de edad ha dejado abierta la posibilidad de que en el UCM aún se tenga un lugar para Scarlet Witch.

Por lo que el personaje interpretado por la actriz de 33 años de edad Elizabeth Olsen podría estar de regreso en el UCM, esto pese a que no se ha dado indicios de una película de Scarlet Witch o una segunda temporada de WandaVision.

'WandaVision' (Disney+)

“Hay mucho más por explorar”: Kevin Feige sobre el regreso al UCM de Scarlet Witch

El jefe de Marvel, Kevin Feige aseguró que “hay mucho más por explorar” sobre Scarlet Witch, declaración de que podría adelantar el regreso de este personaje al UCM.

Luego de que Kevin Feige se cuestionara el final de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en el cual no se vio a la Bruja Escarlata entre los escombros tras la destrucción del Darkhold.

“¿La vimos bajo los escombros? Vi una torre que se derrumbaba y un pequeño destello rojo. No sé qué significa eso”. Kevin Feige

Kevin Feige ( Dave Starbuck / REUTERS / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/)

Por lo que Kevin Feige aseveró que aún del personaje de Scarlet Witch interpretado por Elizabeth Olsen se tiene mucho por explorar.

Ya que para el alto ejecutivo de Marvel, aún no se han tratado muchos otros temas de Scarlet Witch o también conocida como Wanda Maximoff.

“Realmente hay mucho más por explorar. Todavía no hemos tocado muchas de sus historias principales de los cómics”. Kevin Feige

A lo que Kevin Feige también se refirió sobre lo excepcional que ha sido trabajar con la actriz Elizabeth Olsen, tanto así que dijo que “trabajaría con Lizzie otros 100 años si pudiera. ¡Todo es posible en el multiverso! Tendremos que esperar para ver”.

'WandaVision' (Disney+)

Con esto Kevin Feige podría asegurarnos el regreso de Scarlet Witch al UCM. Pese a esto la propia Elizabeth Olsen asegura no saber nada aún al respecto.

“Es bueno para mí saber cómo comunicar estas cosas. Hace que sienta que mi trabajo es mantener mi boca cerrada hasta que él haga un anuncio de algún tipo”. Elizabeth Olsen

Y aunque Elizabeth Olsen diga no estar enterada del futuro de Scarlet Witch en Marvel, la actriz apunta que aún no se ha despedido del UCM.

“No creo que ninguno de estos personajes se haya ido para siempre(...) De verdad que no conozco mi futuro. No hay nada acordado”. Elizabeth Olsen

Sin duda con dichas declaraciones, tanto Kevin Feige y Elizabeth Olsen podrían estar dando las pistas para resolver el dilema y decirnos que Scarlet Witch aún tiene mucho más futuro en el UCM.