Es oficial, ‘WandaVision’ no tendrá más capítulos en una segunda temporada; esto lo reveló Mohamed Diab, responsable de ‘Moon Knight’ durante el estreno de esta serie.

En una entrevista, Mohamed Diab señaló que el MCU es una cosa “muy loca”, pues no tiene un hilo narrativo único, puso de ejemplo a ‘WandaVision’ que aunque fue exitosa no tendrá segunda temporada.

Señalando que en su lugar, veremos la continuación de la historia de ‘WandaVision’ en una película, refiriéndose a la aparición de Wanda en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

'WandaVision' (Disney+)

Con esto quedan enterradas las esperanzas de los fans de ver más de ‘WandaVision’, luego que la serie dejara varias preguntas al aire tras su polémico final.

No obstante, Disney y Marvel buscan cerrar los arcos narrativos de ‘WandaVision’ de otras maneras, como es el caso de la película de Doctor Strange o alguna mención sorpresa en otra producción.

Se esperaba que con las nuevas temporadas de ‘Loki’ y ‘What If?’ se abriera la posibilidad del regreso de ‘WandaVision’; pero no será así.

Disney prefiere nuevos personajes de Marvel en lugar de la segunda temporada de ‘WandaVision’

Hay que mencionar que las series del MCU parece que no son pensadas para tener un recorrido largo, el caso de ‘WandaVision’ es un claro ejemplo.

Actualmente Disney quiere que haya más variedad de personajes de Marvel en TV, en lugar de darle nuevas temporadas a sus series ya existentes.

De hecho, fuera de las mencionadas ‘Loki’ y ‘What If?’, Disney y Marvel no han anunciado nuevas temporadas sus otros shows, como lo son ‘WandaVision’, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y ‘Hawkeye’.

Elizabeth Olsen en 'WandaVision' (Disney+)

En su lugar tenemos la llegada de ‘Moon Knight’, ‘She-Hulk’ y ‘Ms. Marvel’; así como el evento ‘Secret Invasion’ que actualmente está en producción.

Disney y Marvel están usando las series para presentar a nuevos personajes, evitando las clásicas películas de origen tan recurrentes en el cine de superhéroes actualmente.

Así que a menos que suceda algo extraordinario, y la narrativa del MCU lo requiera, no veremos nada más de ‘WandaVision’.

Con información de The Direct.