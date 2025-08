¿Martha Figueroa y Pepillo Origel regresan a TV Azteca? Uno de los dos ya aclaró el rumor en su canal de YouTube

Alex Kaffie asegura que hay grandes posibilidades de que Martha Figueroa y Pepillo Origel vuelvan a TV Azteca, específicamente al programa Ventaneando.

Por lo que Martha Figueroa, a través de su canal de YouTube, abordó el rumor que el villano de los espectáculos difundió sobre su regreso, y el de Pepillo Origel, a TV Azteca.

Mediante su canal de YouTube, Martha Figueroa, de 59 años, dijo estar enterada del rumor que circula sobre su regreso, y el de Pepillo Origel, a TV Azteca.

Por lo que Martha Figueroa aclara que ella no regresa , pero desconoce si Pepillo Origel, hará acto de presencia en TV Azteca.

“¿Yo? Cero redondo. Ni me han hablado, ni me gustaría, ni creo que a ellos, ni nada conmigo, no tiene nada que ver ese rumor, ignoro si Pepillo"

La comunicadora recuerda que Pepillo Origel, de 77 años, ha asistido a aniversarios de Ventaneando, por lo que no descarta la posibilidad de su regreso a TV Azteca, pero solo por el festejo.

Contrario a él, ella se niega a regresar al programa, ni siquiera para saludar y el pretexto ya lo tiene.

Nadie de TV Azteca y del programa Ventaneando ha hablado con ella y, aunque así fuera, no puede ya que tiene contrato de exclusividad con Televisa.

"Aunque quisiera no puedo. Televisa no me deja ir a las instalaciones de Azteca porque tenemos un contrato. A mí no me dijo nadie, nada, a mí, cero, nada, así que fue mentira"

Martha Figueroa