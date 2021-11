Mariah Carey estrena el tráiler de su nuevo especial navideño que saldrá en Apple TV+. La cantante estadounidense mostró un avance de su nuevo show que aparecerá en este invierno.

En el video se puede observar el escenario y la parafernalia que envolverá a Mariah Carey, quien se ha convertido en un referente pop de la Navidad.

Con el título ‘Mariah’s Christmas: The Magic Continues’, Apple TV+ anunció que la solista presentará un show musical lleno de colorido y luces muy exclusivo.

Ahí, Mariah Carey interpretará, por primera vez, su nueva canción “Fall in Love at Christmas”, la cual llegó en este 2021.

Uno de los artistas invitados, con los que compartirá show Mariah Carey en Apple TV+, es el rapero y compositor juvenil: Khalid, conocido por sus canciones ‘Lovely’ y ‘Free Spirits’

Además, se mostró en el tráiler que el compositor Kirk Franklin participará con Mariah Carey.

El show ‘Mariah’s Christmas: The Magic Continues’ que será transmitido por Apple TV+, el servicio de televisión web bajo demanda.

Se sabe que los usuarios de esta plataforma podrán disfrutar de la voz de Mariah Carey, el próximo 3 de diciembre.

Fall in Love at Christmas, Mariah Carey (@mariahcarey - Instagram)

Mariah Carey no deja de cosechar éxitos navideños

El crecimiento de la carrera de Mariah Carey se debe en parte a las canciones navideñas que ha interpretado y que se han convertido en el soundtrack decembrino preferido de muchos.

En 1994, su disco ‘Merry Christmas’ logró posicionarse entre los favoritos de las seguidores de esta solista que inicio su carrera en los años noventa.

De hecho, ese álbum de Mariah Carey es conocido por el sencillo ‘All I Want for Christmas Is You’. Track que año con año suena en la época navideña.

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Fotografía tomada de video oficial - YouTube)

Incluso, ese hit musical de Mariah Carey cuenta con distintas versiones y colaboraciones. Por ejemplo, una de las más recientes tuvo como participante al cantante Justin Bieber.

En Spotify, ‘All I Want for Christmas Is You’ cuenta con más de 956 millones de reproducciones. Situación que la convierte en una canción muy famosa.

La lista musical Bilboard, tiene la canción de Mariah Carey como el hit navideño número uno desde hace mucho tiempo.