‘Fall in love at Christmas’, la nueva canción navideña de Mariah Carey. Hace unos días, la cantante estadounidense lanzó una melodía que, seguramente, sonará durante la próxima navidad.

En esta ocasión, Mariah Carey canta junto a Khalid y Kirk Franklin. El video oficial de ‘Fall in love at Christmas’ se dio a conocer el pasado 04 de noviembre y está próximo a alcanzar el millón y medio de reproducciones.

Mariah Carey estrena ‘Fall in love at Christmas’

Mariah Carey es, sin duda, la artista que nunca puede faltar en las fiestas navideñas.

Con sus canciones dedicadas a ‘la época más feliz del año’, la cantante estadounidense se corona cada temporada como ‘la reina de la Navidad’.

En 2021 escucharemos ‘Fall in love at Christmas’, la nueva canción navideña de Mariah Carey, Khalid y Kirk Franklin.

Fall in Love at Christmas. Mariah Carey, Khalid y Kirk Franklin (@mariahcarey - Instagram)

La canción ‘Fall in love at Christmas’ fue escrita por Daniel Moore, Kirk Franklin y Mariah Carey. Mientras que el video oficial fue producido y dirigido por Mariah Carey y Bryan Tanaka.

‘Fall in love at Christmas’ se lanzó el pasado jueves, 04 de noviembre, y hasta el momento registra más de un millón 400 mil reproducciones en YouTube.

¿‘Fall in love at Christmas’ podrá superar el clásico tema ‘All I Want for Christmas Is You’?

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Fotografía tomada de video oficial - YouTube)

‘Fall in love at Christmas’, la nueva canción navideña de Mariah Carey

El video oficial de ‘Fall in love at Christmas’ retrata el estilo americano de celebrar navidad. En él podemos ver a Mariah Carey, Khalid y Kirk Franklin reunidos en el estudio ‘The Butterfly Longe’.

Fall in Love at Christmas, Mariah Carey (@mariahcarey - Instagram)

El estudio ‘The Butterfly Longe’ está decorado con guirnaldas verdes, luces, velas, coronas, esferas y, al fondo, se alcanza a distinguir un gran árbol navideño.

En la imágenes de ‘Fall in love at Christmas’, destaca que Mariah Carey, Khalid y Kirk Franklin usaron pijamas como ropa típica de la temporada.

Sin embargo, los artistas no perdieron el glamour y también usaron ropa de gala. Mariah Carey lució un espectacular vestido dorado y Khalid un traje del mismo color.

Fall in Love at Christmas, Mariah Carey (@mariahcarey - Instagram)

La nueva canción navideña de Mariah Carey ‘Fall in love at Christmas’, habla del amor que renace en navidad.

‘Fall in love at Christmas’ busca que las ex parejas olviden los tiempos difíciles para encontrarse nuevamente y ser felices juntos en navidad.