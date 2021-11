Bar prohíbe reproducir canción navideña de Mariah Carey hasta el próximo 1 de diciembre, pues los empleados del lugar están hartos de esta.

Mariah Carey se ha convertido en ícono de la temporada con la canción navideña ‘All I Want For Christmas Is You’, pero tal parece que ha empezado a cansar a algunas personas.

Tal es el caso de un bar en la ciudad de Dallas, en Texas, donde la gerente tomó medidas drásticas contra la canción navideña de Mariah Carey.

Cartel de bar que prohíbe a sus clientes reproducir canción navideña de Mariah Carey, se hace viral

El cartel de un bar que prohíbe a sus clientes reproducir la canción navideña de Mariah Carey, se viralizó en los últimos días.

La fotografía del aviso fue compartida por una periodista residente de Texas, y ha causado sentimientos encontrados entre quienes disfrutan de la canción navideña de la famosa.

“Saltaremos la canción All I Want For Christmas Is You si se reproduce antes del 1 de diciembre. Después de la fecha, la canción solo será permitida una vez por noche” Anuncio en bar de Texas.

Bar prohíbe reproducir canción navideña de Mariah Carey (@rkylesmith / Twitter)

Además de prohibir escuchar la canción de Navidad de Mariah Carey antes del 1 de diciembre, el bar también advierte que, luego de esta fecha, sólo podrá reproducirse una vez por noche .

La gerente del bar en Texas aseguró que ella no odia la Navidad, tal como se le ha acusado en redes sociales por su drástica advertencia sobre la canción.

Más bien, según dijo, considera que los clientes “ ponen demasiado la canción ” navideña de Mariah Carey “mucho antes que la festividad inicie”.

“En cuanto escuchamos las campanillas del principio vamos corriendo por el mando y pasamos a la siguiente.” Gerente del bar

En redes sociales, el veto a la canción navideña de Mariah Carey ha dividido opiniones. Mientras algunos aseguran que parece una nueva versión de ‘El Grinch ’, otros más agradecen el atrevimiento del bar.

“Esto deberían hacer con cada canción”; “Será al único lugar que asistiré durante estos meses”, comentaron usuarios en Twitter.

Mariah Carey responde a la decisión del bar sobre prohibir su canción navideña

La drástica medida de un bar en Texas sobre prohibir la canción navideña de Mariah Carey, llegó hasta los oídos de la famosa cantante.

Al respecto, Mariah Carey se describió lista para ser una “guerrera” que defienda el espíritu navideño que atrae el clásico ‘All I Want For Christmas Is You’.

Mariah Carey responde a prohibición de su canción navideña (@MariahCarey / Twitter)

La canción navideña de Mariah Carey se ha convertido en el himno de excelencia de la temporada. Incluso, la presencia de la cantante se volvió obligatoria en varios eventos de Navidad en ciudades de Estados Unidos.

Mariah Carey lanzó su canción navideña en 1994 y, desde entonces, se ha colocado en el número uno de las listas de ventas y reproducciones de Estados Unidos.

Con información de EFE