Lupillo Rivera lució devastado luego de que decidió abandonar La Casa de los Famosos All Stars 2025, pese a que era visto como uno de los contendientes más fuertes.

En medio de las especulaciones sobre su estado de salud, Lupillo Rivera -de 53 años de edad- reapareció en sus redes sociales para mandarle un mensaje a sus seguidores.

Lupillo Rivera, cantante. (Agencia México)

Lupillo Rivera aparece devastado tras su salida de La Casa de los Famosos All Stars 2025

Entre lágrimas, Lupillo Rivera reveló a sus compañeros de La Casa de los Famosos All Stars 2025 que abandonaría la competencia por una “situación médica crítica”.

Tras abandonar La Casa de los Famosos All Stars 2025, Lupillo Rivera reapareció destrozado en su cuenta de Instagram para mandarle un mensaje a todos sus seguidores.

Luciendo unos lentes oscuros, Lupillo Rivera agradeció a todos los fandoms y personas que lo habían apoyado durante su paso por La Casa de los Famosos All Stars 2025.

“Les pido una gran disculpa a cada fandom, persona que me apoyó, les pido una gran disculpa por mi salida, son cosas que pasan es la naturaleza” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera señaló que aunque no quería abandonar el reality y trató de aguantar, al final se dio cuenta que su salud es más importante.

Sin brindar más detalles, Lupillo Rivera dejó en claro que ya estos problemas le estaban afectando y por eso tuvo que salir de La Casa de los Famosos All Stars 2025.

“Tengo que cuidar mi salud antes que nada, nunca me les quise rajar aguanté hasta donde pude, pero a estas alturas me estaba afectando. Les pido una gran disculpa a todos los fandom, los quiero, les agradezco, a lo mejor algún día nos conocemos” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera agradece el apoyo que recibió en La Casa de los Famosos All Stars 2025

Visiblemente destrozado, Lupillo Rivera agradeció a todos los que le mostraron su apoyo en La Casa de los Famosos All Stars 2025.

Lupillo Rivera confirmó que ya había visto todo lo que habían creado sus seguidores para mostrarle su apoyo en La Casa de los Famosos All Stars 2025, por lo que se mostró muy agradecido.

“Gracias por todo el apoyo en La Casa de los Famosos All Stars, he visto todos los posts, hicieron un trabajo maravilloso, un trabajo que se merecen a todo mi respeto” Lupillo Rivera

Pese a que ya no está en el reality, Lupillo Rivera no dudo en pedir a sus seguidores que siguieran apoyando a sus compañeros de La Casa de los Famosos All Stars 2025.

En especial, Lupillo Rivera pidió apoyo para:

Paulo Quevedo de 50 años de edad

Luca Onestini de 32 años de edad

“Allí están los palulus (Paulo Quevedo y Luca Onestini), allí se los encargo” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera no brindó más detalles sobre qué problema de salud lo llevó a tomar la decisión de abandonar el reality, lo que genero especulaciones en torno a su estado de salud.