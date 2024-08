¿Quiere que sufra todo el hate al que se ha enfrentado? Luis Potro Caballero confiesa que quiere esta habitante fuera de La Casa de los Famosos México 2024.

Luis Potro Caballero se llevó una gran sorpresa al convertirse en el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2024.

Esta noticia le sorprendió a Luis Potro Caballero, pues él creía que el cuarto Tierra era el más querido fuera de La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, al salir, Luis Potro Caballero -de 32 años de edad- se dio cuenta de una dura realidad.

A menos de una semana de haber salido de La Casa de los Famosos México 2024, Luis Potro Caballero ya se dio cuenta de la realidad y ¿será que ya es Team Mar?

Tras las nominaciones en La Casa de los Famosos 2024, Luis Potro Caballero ya tiene claro quien debería de salir del reality.

Aunque son más los integrantes de Mar que se encuentran nominados en La Casa de los Famosos México 2024, Luis Potro Caballero está convencido de que no saldrá ninguno de ellos.

Y es que en entrevista compartida por el programa Cuéntamelo Ya!, Luis Potro Caballero reconoció que ya ha visto el cariño que le tiene la gente al cuarto Mar.

Luis Potro Caballero se encuentra convencido de que se va a ir alguien del cuarto Tierra de La Casa de los Famosos México 2024.

En su conversación, Luis Potro Caballero señaló que los del cuarto Mar no se deben preocupar, pues cuentan con el apoyo de las personas.

A menos de una semana de haber salido, Luis Potro Caballero confesó que le gustaría volver a entrar a La Casa de los Famosos México 2024.

Pero solo para poder decirles a los del cuarto Tierra que se están equivocando.

Sobre quién podría salir, Luis Potro Caballero cree que podrían salvar a Mariana Echeverría -de 40 años de edad- por lo que la que terminaría siendo eliminada es Gomita.

Luis Potro Caballero confesó que le gustaría que saliera Araceli Ordaz Gomita -de 29 años de edad- para que sufra todo lo que él.

Y es que considera que el hate contra Gomita está más fuerte y va a sufrir al ver que las personas no la quieren.

“Después de lo que me he enterad de Gomita, me encantaría que saliera y sufra todo lo que yo estoy sufriendo, el hate está duro, afortunadamente conmigo ha estado moderado, pero yo he visto comentarios a Gomita, deja que salga vas a ver cómo se va a poner el asunto”

Luis Potro Caballero