Esta semana fue muy diferente en Las Estrellas bailan en Hoy 2023 y es que todos los famosos cambiaron de parejas.

Además del desafío de bailar con alguien nuevo, las parejas no conocieron su calificación por lo que no sabían si se encontraban en riesgo de salir o no de Las Estrellas bailan en Hoy.

A diferencia de otros viernes, hoy 17 de noviembre no se dijo qué parejas que se encontraban con más bajas calificaciones por los que todos tuvieron que bailar.

Pero por cuestión de tiempo, las parejas recibieron críticas muy rápidas de los jueces y las calificaciones fueron secretas.

Alo largo de la semana, Galilea Montijo señaló que todo podía cambiar en Las Estrellas bailan en Hoy 2023, por lo que hay gran expectación sobre lo que va a pasar con los famosos.

Cabe recordar que ya los famosos se están preparando para la final de Las Estrellas bailan en Hoy 2023.

Las Estrellas bailan en Hoy 2023 (@programahoy / Instagram )

Briggitte Bozzo y Juan Ángel Esparza sorprendieron al bailar por primera vez K-pop en Las Estrellas bailan en Hoy 2023

Briggitte Bozzo de 22 años de edad y Juan Ángel Esparza de 50 años de edad sorprendieron con sus coloridos vestuarios.

Para esta presentación, Briggitte Bozzo y Juan Ángel Esparza sorprendieron al bailar por primera vez K-pop en Las Estrellas bailan en Hoy 2023.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Briggitte Bozzo y Juan Ángel Esparza en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Consideró que mostraron mucha energía y alegría.

Roberto Mitsuko: Destacó que habían mejorado mucho en comparación a su primera presentación.

Latin Lover: Puntualizó que tuvieron muy buena interpretación ya que nunca se había bailado K-pop en la historia de Las Estrellas bailan en Hoy.

Ema Pulido: Le pareció bien, pero consideró que había detalles que corregir.

Albertano: Se le hizo divertida su coreografía.

Tefi Valenzuela y Marco León se convirtieron en los favoritos de Las Estrellas bailan en Hoy 2023

Tefi Valenzuela de 33 años de edad y Marco León de 31 años de edad llevaron a los jueces a Brasil con su samba.

Tefi Valenzuela y Marco León mostraron tener una gran química pese a que no habían bailado juntos.

Tras sus dos bailes, Tefi Valenzuela y Marco León se convirtieron en los favoritos de Las Estrellas bailan en Hoy 2023 con el cambio de parejas.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Tefi Valenzuela y Marco León en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Consideró que es una pareja explosiva y le gustó la pareja que hicieron.

Roberto Mitsuko: Se mostró fascinado pues lo lograron trasladar a Brasil con su energía y fuerza.

Latin Lover: Destacó que en general estuvieron muy bellos.

Ema Pulido: Reveló que es una gran pareja y le mostraron baile en la pista de baile.

Albertano: Independientemente de las cargadas, le gustó su coreografía pues llevaron la energía a la pista de baile.

Ana Emilia y Luja Duhart sorprenden a los jueces con su gran energía en Las Estrellas bailan en Hoy 2023

Ana Emilia de 16 años de edad y Luja Duhart de 37 años de edad volvieron a presentarse en la pista de baile con gran energía.

Ana Emilia y Luja Duhart sorprendieron a los jueces, pero hay quienes considera que les faltó mayor dificultad en su coreografía.

Sin embargo Ana Emilia y Luja Duhart se mostraron muy seguros en la pista de baile.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Ana Emilia y Luja Duhart en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Le encantó su energía.

Roberto Mitsuko: Le fascinó su coreografía por su energía y fuerza en la pista de baile.

Latin Lover: Aplaudió su energía y destacó que aunque hicieron solo dos cargadas, le salieron muy bien.

Ema Pulido: Le gustó, pues considera que hicieron una gran pareja y se pudieron complementar muy bien.

Albertano: Destacó que estuvo muy bien la energía, pero consideró que su coreografía fue muy básica y a esta altura de la competencia considera que deben mostrar algo más.

Isabel Madow y Roberto Carlo se besan en Las Estrellas bailan en Hoy 2023

Isabel Madow de 49 años de edad y Roberto Carlo de 37 años de edad tuvieron que grabar su presentación.

De acuerdo con Galilea Montijo, Isabel Madow no se pudo presentar, pero se grabó su baile para que los jueces los pudieran ver.

Algo que sorprendió de su presentación es que Isabel Madow y Roberto Carlo se besaron al final de su baile.

Roberto Carlo aseguró que era parte de su interpretación y la historia que estaban contando con su baile.

Sin embargo Roberto Carlo sorprendió al revelar que Isabel Madow no está pasando un gran momento, por lo que él la quiso apoyar en todo momento.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Isabel Madow y Roberto Carlo en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Consideró que vio a Isabel Madow mejor, porque hasta ahora se había mostrado en cámara lenta.

Roberto Mitsuko: Destacó que Isabel Madow no tenía futuro en Las Estrellas bailan en Hoy.

Latin Lover: Le aplaudió a Roberto, pero consideró que todavía mostraron errores.

Ema Pulido: Destacó que fue un baile muy sencillo.

Albertano: Consideró que tuvieron un buen inicio pero solo se quedaron en eso y no mostraron más.

Nashla y Rafa Nieves abren la pista de baile en Las Estrellas bailan en Hoy 2023

Nashla de 29 años de edad con Rafa Nieves de 35 años de edad volvieron a presentarse en la pista de baile con una gran energía.

Sin embargo Nashla y Rafa Nieves tuvieron algunos errores en su presentación que fueron evidentes durante su coreografía.

A diferencia de otras parejas solo recibieron la opinión de Albertano en Las Estrellas bailan en Hoy 2023.

Albertano consideró que las cargadas se vieron muy torpes y cuestionó a Rafa Nieves pues consideró que le faltó mayor interpretación y no le pudo contar una historia.

Aunque señaló que la pareja mostró una gran energía y se movieron muy bien en la pista de baile.