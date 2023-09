La serie de Gloria Trevi, Ellas soy yo, ¿quiere lavar su imagen? Ella lo aclara en Hoy y habla sobre las críticas que ha recibido.

Tras su estreno en Vix, Gloria Trevi se ha mostrado muy feliz de que su serie Ellas soy yo llegue a Las Estrellas este lunes 4 de septiembre en punto de las 21:30.

A unas horas del estreno Ellas soy yo, Gloria Trevi acudió al programa Hoy donde habló sobre lo que ha significado su serie para ella y lo difícil que fue realizarla.

Sin embargo también se refirió a las críticas que ha recibido tras el estreno de Ellas soy yo en Vix.

Gloria Trevi -de 55 años de edad- revela cuál es el objetivo que busca con Ellas soy yo y este es el consejo que le manda a todos los padres antes de que sus hijos vean su serie.

Gloria Trevi feliz que su serie Ellas soy yo llegué a la televisión abierta

Este lunes 4 de septiembre, Gloria Trevi acudió al programa Hoy para hablar sobre el estreno de Ellas soy yo en la televisión abierta.

Andrea Legarreta y Raúl Araiza fueron los encargados de entrevistar a Gloria Trevi sobre su serie Ellas soy yo.

Gloria Trevi reconoció que aunque ya han pasado muchos años, aún ha sido difícil ver su vida representada en la pantalla chica.

“Yo pensé que estaba más preparada, han pasado muchos años. Pero verlo, yo me pongo como el público ‘no, no lo aceptes dile que no’ (…) Pero cuándo estas metido en una situación así es muy diferente verlo en la serie con todo lo que pasa alrededor, a cuando estás adentro y solo tienes un pedacito de la visión” Gloria Trevi

En su conversación, Gloria Trevi reconoció que ha sido muy complicado también para su familia e incluso sus hijos le preguntaron si quería que la vieran.

“Tienes que actuar con la experiencia que tienes en esa parte de tu vida y los sentimientos, ha sido fuerte, también para mi familia. Mis hijos me preguntaron ‘¿quieres que lo veamos?’ y les dijo cómo tú quieras. Ellos prefieren esperar a que toda la serie esté disponible en Vix” Gloria Trevi

Gloria Trevi se mostró feliz de que Ellas soy yo ya este en televisión abierta, pues la podrán ver más personas.

“Yo creo que este mensaje mientras a más personas llegué es mejor. He recibido críticas, apoyo, pero lo más importante es poner ese tema sobre la mesa” Gloria Trevi

Gloria Trevi le responde a los haters de Ellas soy yo

Al ser cuestionada sobre los comentarios que ha recibido tras el estreno de Ellas soy yo en Vix, Gloria Trevi reconoció que ha tenido críticas e incluso le han recordado en redes sociales lo que decía en ese momento.

“Hay personas ponen una entrevista mía de hace 25 años, donde yo todavía estaba en la cárcel, privada de mi libertad de todas las maneras, mentalmente, emocionalmente, físicamente, donde yo estaba siendo atacada incluso por algunas personas que también habían sido víctimas de este señor, de ese viejo, y yo reaccionaba como un animal herido, confundida, porque no sales de una situación así” Gloria Trevi

Gloria Trevi señaló que se han viralizado sus entrevistas viejas en donde opinaba de manera diferente, sin embargo no piensan que ya se dio cuenta que estaba equivocada en ese momento.

“Ponen una entrevista así y dicen ‘mira antes decía otra cosa y ahora dice algo muy diferente’. ¡Qué bueno que ahora algo digo algo muy diferente! Que bueno que ahora 25 años después puedo ver hacia atrás y decir ‘¡qué equivocada estaba!’” Gloria Trevi

Para Gloria Trevi, es importante compartir su historia para que otras personas se liberen. Es por ello por lo que no le importa que la critiquen.

“Voy a compartir esa experiencia que me tocó vivir y me voy a exponer a qué me critiquen, señalen, por otras personas que puedan estar atrapadas como yo estuve en ese tiempo y que se liberen, que se vean en mi” Gloria Trevi

Incluso, Gloria Trevi señaló que si no es la persona que está sufriendo, sus seres queridos se pueden dar cuenta y ayudarla.

“Si ellas no son capaces de verse, porque a veces cuando estás ahí no eres capaz de darte cuenta, tú amigo, hermano, familiar, siempre puedes hacer algo para rescatarla, para enfrentar a esa persona que le está haciendo daño, para hacerla reaccionar” Gloria Trevi

Gloria Trevi feliz de la elección de Jorge Poza como Cesar Santiago, pues demuestra que la maldad no tiene que ver con la belleza física

Gloria Trevi aseguró que en su serie Ellas soy yo los televidentes harán un viaje por diferentes sentimientos.

“Es una historia fuerte, van a llorar, también reír, van a sentir mucha ternura. Va a llegar a más hogares, más personas” Gloria Trevi

Visiblemente emocionada, Gloria Trevi reconoció que su hijo Ángel también ha sido atacado por su historia.

“Mi hijo Ángel me dijo ‘mami tú no lo sabías, pero desde los 8 años a mí me atacan’, me dice ‘no te preocupes, yo tengo eso superado, y lo que tú quieras hacer yo te apoyo’, bien lindo mi hijo” Gloria Trevi

Gloria Trevi destacó que ahora es el momento de sacar Ellas soy yo, ya que antes sus hijos eran pequeños y los tenía que defender.

“Y la verdad es que también es el momento de hacerlo porque antes eran niños, porque especialmente a uno de ellos dos lo tenía que defender y proteger de muchas cosas, pero eso lo van a ver y lo van a entender en la serie” Gloria Trevi

En su entrevista con el programa Hoy, Gloria Trevi pidió que no la juzgaran por su relación con sus padres y la forma que actuaron, pues ella en ese momento se encontraba influenciada.

“Van a salir cosas que pasan con mis padres, y también hay gente que dice ‘ay, es que sus padres’, espérense a ver toda la serie, o sea todos, el que diga que no, bueno qué maravilla, felicidades, pero es una excepción, el que diga que nunca ha tenido una diferencia con su padre o con su madre, entonces, todos tuvimos diferencias con sus padres, pero además yo tenía una influencia detrás de mí, mi madre tenía un desconocimiento absoluto de lo que yo estaba viviendo, porque yo le estaba diciendo cosas diferentes” Gloria Trevi

Gloria Trevi tiene la esperanza que su serie Ellas soy yo ayude a las personas para que se den cuenta de lo que están viviendo y puedan salir si viven una situación similar.

“He visto comentarios que dicen ‘y por qué no se iba’ precisamente por lo mismo que ahorita hay millones de personas que no se van. Tengo mucha esperanza de que esta serie, contándose así abra los ojos a las personas” Gloria Trevi

Sobre el personaje de Cesar Santiago (Sergio Andrade), Gloria Trevi aseguró que no se está revictimizando, pero solo quieren mostrar la realidad.

Gloria Trevi se mostró feliz de que se haya escogido a Jorge Poza para ese personaje, ya que tiene un gran atractivo físico y así se demuestra que la maldad no tiene nada que ver con la belleza.

“Hay gente que cree que se le está dando la razón de algo y no, es mostrar el modus operandi de esas personas que en algún momento se tienen que mostrar maravillosos y no lo son (…) y quiero decir que estoy de acuerdo con toda la gente que dice que Jorge Poza es muchísimo más guapo, o sea, give me five (Dame esos cinco)” Gloria Trevi

Gloria Trevi pide a los televidentes no juzgar Ellas soy yo antes de verla por completo

Durante su conversación, Gloria Trevi puntualizó que tiene más de la niña que quería ser cantante que de la que fueron rompiendo con el tiempo.

Gloria Trevi cree que hay un motivo por el cuál le tocó vivir todo eso y después pudo levantarse más fuerte que nunca.

En su conversación, Gloria Trevi les pidió a las personas que no busquen enfrentar a las víctimas con sus declaraciones, ya que lo importante es el fondo de la historia.

“Dejen de estar pensando si yo digo la verdad, si otra persona dice la verdad, porque quieren enfrentar a las víctimas en nuestros dichos, no es eso. Lo importante es el fondo de esta historia, es no permitir más el abuso, manipulación, engaño, de persona que estudian cómo eres” Gloria Trevi

Gloria Trevi les pidió a los padres ver antes su serie y decidir si sus hijos la pueden ver.

“Esta es una bioserie para levantar las antenas, yo pido a los papás que la vean antes que sus hijos y que ellos decidan que parte sus hijos pueden ver” Gloria Trevi

Gloria Trevi aseguró que con su bioserie no está tratando de justificar las acciones de nadie, ni poner que por ciertas acciones de sus personajes les pasaron ciertas cosas.

Además recalcó que algunos de los personajes tienen ciertas acciones que no les corresponden a ellos.

“Por proteger a las personas que vivieron eso, decidimos que los personajes estuvieran revueltos. Los hechos si son, pero de repente se le atribuyen a un personaje y no sucedieron esas cosas con ese personaje” Gloria Trevi

Gloria Trevi aseguró que su serie Ellas soy yo no es para limpiar su imagen sino para que cada persona descubra quién es su César Santiago.

Antes de su estreno, Gloria Trevi les pidió a los televidentes ver toda su serie antes de juzgar.

“No se trata de limpiar mi imagen (…) Los invito a descubrir quién es su César Santiago, probablemente hay uno cerca de cada familia y yo creo que con esta serie no nada más se está denunciando al mío sino a los del mundo” Gloria Trevi