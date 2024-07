Será el próximo domingo cuando se realice la primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2024 por lo que un nuevo juego ha empezado.

La tensión es pieza clave en este juego mental por lo que el interés recae sobre los nominados de La Casa de los Famosos México 2024, ya que al verse en riesgo destapan su verdadero yo.

Sin embargo, el mejor momento -hasta el 26 de julio- lo protagoniza un influencer que no forma parte del reality show de Televisa Univisión, pero que se las ingenió para recordar polémica que involucra a Gomita y Cecilia Galliano.

El creador de contenido Jair Sánchez asistió a la pre-gala de La Casa de los Famosos México donde le recordó a Cecilia Galliano la polémica que en el pasado protagonizó con Gomita.

El momento surgió cuando Jair Sánchez -de 23 años de edad- aseguró que de tener la oportunidad de entrevistar a un integrante de La Casa de los Famosos México 2024 sería a Gomita -de 30 años de edad-.

El tiktokero preguntaría: “¿Gomita, en cuanto vendiste el anillo de Ceci?”, esto en referencia a que la animadora fue acusada en el pasado de robarse la joya que a Cecilia Galliano -de 42 años de edad- le regaló Mark Tacher -de 46 años de edad-.

Agustín Fernández -de 34 años de edad- se olvidó de los buenos modales. El habitante de La Casa de los Famosos México 2024 se echó un pedo durante una plática con Luis Potro Caballero -de 32 años de edad-.

Ambos comentaban las nominaciones cuando de pronto, Agustín Fernández se sintió en confianza y se tiró un poderoso pedo.

“Te echaste un pedo ¿verdad, idiota? Eres un gato. Te lo juro que hasta lo saboree”, dijo Luis Potro Caballero y su compañero lo aceptó sin remordimiento.

Sian Chiong -de 30 años de edad- se olvidó por un momento de las cámaras, y de que era un caballero pues nalgueó a Gala Montes -de 23 años de edad-.

El incomodo momento ocurrió cuando ambos se encontraban haciendo ejercicio. Gala Montes indica a su compañero cómo realizar la rutina con pesas para que no se lastimara.

Una vez que él concluyó, se olvidó de sus coqueteos con Briggitte Bozzo -de 22 años de edad-.

A Mariana Echeverría -de 40 años de edad- le molesta la forma de ser de Shanik Berman -de 65 años de edad- por lo que trató de exhibirla para que el público la saque el próximo domingo.

Mariana Echeverría le dijo a la periodista de espectáculos que su forma de entrevistar es lo más parecido a un ataque pues muchas veces incomoda y hace daño.

Por lo que Shanik Berman le probó que al igual que lanzar preguntas, hay formas de dar respuestas pues la clave es el ingenio tanto para el entrevistador como para el entrevistado.

“Hazme la pregunta qué mas me duele... ¿Cuántos años tienes? (Respondo) Yo cumplo fantasías, no cumplo años. No te ofendo, te contesto”

Shanik Berman