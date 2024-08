Un nuevo episodio de La Casa de los Famosos México 2024 enfurece a la audiencia debido a que se probó un vez más que la suerte no acompaña al cuarto Mar pues está pegada a Sian Chiong.

Y es que Sian Chiong le arrebató el poder de salvación a Karime Pindter, quien pese a ser la líder de La Casa de los Famosos México 2024 no podrá salvar a nadie de su cuarto.

Nuevamente se vuelve predecible lo que ocurrirá el próximo domingo 25 de agosto en el polémico reality show de Televisa-Univisión.

Contrario a tirarse al drama o victimizarse, incluso hablar mal de sus enemigos, cuarto Mar tiene una noche de peda tras la derrota de Karime Pindter, quien perdió el poder de la salvación.

No, integrantes de cuarto Mar no se emborracharon pues La Casa de los Famosos México 2024 les controla las bebidas alcohólicas, el team se pedorreó.

Sí, cada integrantes se aventó una flatulencia misma que olieron. Aunque el momento fue asqueroso, los integrantes volvieron a arrancar las carcajadas de sus seguidores.

Ricardo Peralta pretende ser el “buena onda” de La Casa de los Famosos México 2024 y es que su novio le filtró información durante su visita, sin embargo, su odio por Arath de la Torre puede más.

Ricardo Peralta -de 34 años de edad- quiere ver sufrir a Arath de la Torre -de 49 años de edad- por lo que dice a sus seguidores que el peor castigo del conductor de Hoy es continuar en el juego.

“Su peor castigo sería seguir aquí porque él no necesita estar aquí, no quiere estar aquí y para él salir sería un triunfo por eso no voy tras él, quiero que sufra”

Ricardo Peralta