“La casa de los famosos”. Alicia Machada se convierte en la gran ganadora

“La casa de los famosos”. Alicia Machada se convierte en la primera gran ganadora del reality show de Telemundo, con una votación histórica la ex miss Universo se lleva a casa 200 mil dólares.

El reality show de Telemundo que dio mucho de qué hablar, " La casa de los famosos” llegó a su fin anoche, colocando a Alicia Machado como la gran ganadora con más de 40 millones de votos.

Luego de 12 semanas, exactamente 84 días de encierro , la ex reina de belleza Alicia Machado fue la elegida por el público de “La casa de los famosos” para coronarse nuevamente.

Alicia Machada se convierte en la gran ganadora de "La casa de los famosos" (Instagram)

Tras recibir la noticia, Alicia Machado no pudo evitar la emoción y las lágrimas agradeciendo el haberse convertido en la gran ganadora de “La casa de los famosos”.

“Gracias papá, gracias a la Virgen de Guadalupe que no me deja nunca sola. Gracias papá, te amo papá. No puede ser” , dijo Alicia Machado al enterarse de su triunfo tras recibir 40 millones 586 mil 129 votos.

A su salida, Alicia Machado tuvo un reencuentro especial con su mamá e hija, las personas más importantes que la apoyaron en la aventura de “La casa de los famosos” y que no pudieron evitar las lágrimas de la emoción.

Alicia Machado, también expresó su agradecimiento al canal: ‘’Muchas gracias a todos los que hicieron posible este show, muchas gracias a Telemundo, al público que se tomó el tiempo para verme para apoyarme para votar’' dijo.

Los 5 finalistas de “La casa de los famosos” rompen récord de votos

Los 5 finalistas de “La casa de los famosos” rompen récord de votos. El reality que siguió por 12 semanas a cada una de las celebridades, tuvo un total de votos en su gran final de más de 62 millones.

Lo que lo colocó como uno de los realitys show de más impacto en los últimos años de la cadena de televisión estadounidense de habla hispana, Telemundo, tras un registro histórico de 62 millones 630 mil 736 de votos.

Con esto Alicia Machado, se proclamó gran ganadora de “La casa de los famosos” con 40 millones 586 mil 129 votos, mientras que en segunda posición quedó Manelyk González con 8 millones 774 mil 081 de votos.

El tercer puesto lo ocupó Kelvin Noé Rentería, quien obtuvo 8 millones 419 mil 382 votos, en cuarto lugar Cristina Eustace acumuló 3 millones 881 mil 344 votos y en quinto lugar Pablo Montero con 969 mil 737 votos.