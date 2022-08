Andrés no solo se ha convertido en uno de los favoritos para ganar La Academia, sino también inspira a niño con diabetes y rompe en llanto al conocerlo.

Durante el concierto de la gran final de La Academia de este 14 de agosto, en el cual los 5 alumnos que buscan ganar el reality show a través de voto del público son:

Mar de 19 años

Cesia de 23 años

Rubí de 21 años

Nelson de 21 años

Andrés de 26 años

A esto uno de los finalista de La Academia no pudo contener sus lágrimas, al conocer una historia que lo hizo romper en llanto, debido a la similitud con él.

Tras cantar Me va a extrañar, de Ricardo Montaner, el finalista de La Academia Andrés rompió en llanto al inspirar a un niño con diabetes.

Pues para darle un poco de dramatismo a la gran final de La Academia, Andrés conoció una historia que lo hizo conmoverse tanto así que no pudo evitar las lágrimas.

Luego de que Diego, un niño de 8 años de edad subió al escenario de La Academia para agradecer a Andrés por ser su inspiración, aunque una inspiración muy especial.

Debido a que Diego es un niño con diabetes tipo 1, enfermedad que al igual que Andrés finalista de La Academia padece.

Al conocer al pequeño Diego, el finalista de La Academia Andrés no pudo evitar abrazarlo fuertemente.

Mientras Yahir de 44 años de edad y conductor de La Academia contaba la historia de Diego: “Quiero que sepas querido Andrés que Diego no quería inyectar por el dolor y todo lo que sentía, tú lo inspiraste”.

A esto entre lágrimas, el niño le expresó a Andrés que el miedo que sentía tras descubrir que tenía diabetes tipo 1 “mi no me gustaba, y después cuando te vi Andrés me empecé a cuidar y tu me animaste”.

Ante estas palabras Andrés dejó ver su lado más sensible, por lo que rompió en llanto al conocer esta historia.