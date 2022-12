Además de House of the Dragon, Game of Thrones tiene preparado otro spin-off, el cual estará centrado en Jon Snow y será protagonizado por Kit Harington.

Al respecto, el mismo actor dio a conocer algunos detalles de la nueva serie; principalmente acerca de cómo será el Jon Snow que veremos al inicio de la historia.

De acuerdo con Kit Harington, Jon Snow estará sufriendo debido a todos los momentos traumáticos que pasó en Game of Thrones, desde ser acuchillado por Olly, hasta matar a Daenerys Targaryen.

Lo veremos pasar por un estado mentalmente inestable y del cual, por lo menos en un inicio, no se repondrá de manera inmediata.

Jon Snow, protagonista de la serie Juego de Tronos (HBO)

El final de Game of Thrones fue una bendición y maldición simultánea para Jon Snow

Más allá de la calidad del final de Game of Thrones, Kit Harington también mencionó que lo que le sucede a Jon Snow en el desenlace se puede ver como una bendición y maldición.

Jon Snow estaba preparado para morir por haber matado a Daenerys Targaryen, la reina legítima en ese momento, lo cual fue tomado como un acto de traición.

Sin embargo, es “perdonado” y mandado de nueva cuenta al Muro; donde se ve cómo se pierde en el horizonte con los salvajes, dirigiéndose a las zonas “más allá del Muro”.

Kit Harington señaló que esto también afectará la personalidad de Jon Snow durante la serie, sintiéndose como alguien que no merece seguir con vida; que es tomado a la ligera.

Definitivamente es una persona que no se encuentra para nada bien, a pesar de los deseos de los que lo rodean.

Jon Snow (HBO)

La serie de Jon Snow fue planeada por el propio Kit Harington

Algo a destacar de la serie de Jon Snow es que, a diferencia de House of the Dragon o Game of Thrones, esta no fue planeada directamente por HBO, sino por el mismo Kit Harington.

George R. R. Martin declaró que el actor se le acercó con esta idea de continuar con la historia de Jon Snow.

No sólo eso, Kit Harington ya tenía a todo el equipo para llevar a cabo la producción, incluyendo escritores y productores; básicamente ya tenía todo, sólo necesitaba la aprobación de HBO.

Con un poco de la ayuda de George R. R. Martin, se decidió dar luz verde a la serie de Jon Snow, de ahí que su anuncio sorprendiera a todo el mundo, pues era algo que salió de improvisto.

Jon Snow (HBO)

Con información de Deadline.