House of the Dragon termino por todo lo alto; sin embargo, aún no cura del todo la herida del final de Game of Thrones, es por ello que una teoría acerca de las dos series salió a la luz.

Según varios fans que han analizado los dos shows (y los libros), House of the Dragon ha dado pistas de estar más ligada a los textos de Canción de Hielo y Fuego, y no al otro show de HBO.

Siendo esta una manera de George R. R. Martin y el resto de realizadores, de tratar de borrar lo sucedido con las temporadas finales de Game of Thrones.

A continuación te vamos a explicar de qué va esta teoría y si tiene sentido.

"House of The Dragon" (HBO Max)

La profecía de Aegon que une a House of the Dragon con los libros

Si bien en su momento se pensó que la profecía de Aegon y su daga era un guiño a Game of Thrones, analizando más a detalle, se ha encontrado que tiene más sentido en el universo de los libros.

Aunque en Game of Thrones vemos indicios de la profecía y que Arya mata al Rey de la Noche con la daga; existe un vacío debido a que fuera de un par de cosas, jamás se menciona “La Canción de Hielo y Fuego”.

Aún más, varios fans recordaron que en Game of Thrones esta no era una profecía como tal, sino el nombre del libro que Sam escribe, siendo una crónica de la Guerra por el Trono de Hierro, lo cual causa una contradicción.

Por ello se piensa que la profecía y todo a su alrededor en realidad está emparentada con los libros, donde varias veces se hace hincapié en esto, de hecho la misma Daenerys Targaryen tiene una visión.

House of the Dragon (HBO)

Ella ve a su hermano Rhaegar con el joven Aegon IV, y dice “Suya es la Canción de Hielo y Fuego”, asumiendo que él será el próximo heredero de Westeros.

Recordando también que, según House of the Dragon, sólo los herederos Targaryen conocen de la profecía, pues es su deber unir a los reinos para enfrentar a los Caminantes Blancos.

La profecía de House of the Dragon fue ideada por el propio George R. R. Martin

Otra cosa a señalar es que esta profecía no fue sacada de la manga, según Ryan Condal, encargado de House of the Dragon; fue el propio George R. R. Martin el que la ideó.

Aún más, el escritor ha asegurado que la profecía de Aegon iba a ser presentada originalmente en Vientos de Invierno, el próximo libro de Canción de Hielo y Fuego.

Lo cual es otra prueba de la separación que se tiene con Game of Thrones, recordando que el escritor declaró que David Benioff y D. B. Weiss, productores de Game of Thrones, no lo consultaron para las últimas temporadas del show.

Con esto se daría a entender que, desde House of the Dragon, George R. R. Martin estaría tratando de reescribir o eliminar del canon a Game of Thrones.

George R. R. Martin (REUTERS/Lucas Jackson)

Como se puede ver, House of the Dragon tiene más en común con Canción de Hielo y Fuego que con Game of Thrones, desde el mismo involucramiento del creador.

En ese sentido, ¿House of the Dragon es una precuela de Canción de Hielo y Fuego, y no de Game of Thrones?

Rhaenyra Targaryen el posible fallo de esta teoría

Si bien la teoría de que House of the Dragon elimina del canon a Game of Thrones luce bastante sólida, existe un punto donde podría flaquear y esa es la propia Rhaenyra Targaryen.

En House of the Dragon, Viserys le cuenta todo a su hija sobre la Canción de Hielo y Fuego, así como el deber de los Targaryen y por qué Aegon decidió conquistar los Siete Reinos.

En el capítulo final de la primera temporada de House of the Dragon nos enteramos que sólo los herederos saben de la profecía, pues Daemon desconoce de lo que habla Rhaenyra.

El problema viene con el mismo libro de Fuego y Sangre, el cual nos adelanta que Rhaenyra Targaryen morirá, y al no tener un heredero en ese momento, la profecía se perdería.

Rhaenyra Targaryen (HBO)

Rhaegar, quien nacerá 200 años después de la muerte de Rhaenyra, no conoce en realidad lo que es la profecía; el que haga mención a la Canción de Hielo y Fuego podría no tener este significado.

Además no sabemos cómo se introducirá la profecía en Vientos de Invierno, ni si tendrá el mismo significado.

Claro, cabe la posibilidad que Rhaenyra le cuente de la profecía a Aegon III, su hijo que heredará el Trono de Hierro al final de la Danza de Dragones; pero de momento no hay evidencia.

De hecho, visto todo lo anterior, es más factible pensar que House of the Dragon, Game of Thrones y Canción de Hielo y Fuego son 3 universos diferentes de la misma historia.