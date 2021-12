Kevin Feige confirma que Charlie Cox regresará como Daredevil en el UCM, noticia que ha emocionado a los fans en redes sociales.

A través de una entrevista con Cinemablend , Kevin Feige, presidente de Marvel Studios fue cuestionado sobre el regreso de Daredevil al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Para sorpresa de todos, Kevin Feige confirmó que de ver a Daredevil en futuros proyectos para el UCM, sería Charlie Cox el encargado de interpretarlo.

“Si vieras a Daredevil en las próximas cosas, Charlie Cox, sí, sería el actor que interpreta a Daredevil. Dónde, cómo y cuándo veamos eso, aún está por verse” Kevin Feige, presidente de Marvel Studios

Charlie Cox como Daredevil (Netflix)

¿Charlie Cox aparecerá en ‘Spider-Man: No Way Home’?

Luego de que el propio Kevin Feige, director de Marvel Studios confirmara que Charlie Cox regresará como Daredevil en el UCM, muchos fans se han preguntado si es que el actor estará en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Y es que hace unas semanas, se habrían filtrado supuestamente algunas imágenes en donde Charlie Cox aparecía en su personaje de Matt Murdock al lado de Tom Holland, Marisa Tomei y Jon Favreau.

Sin embargo, al no poderse verificar el origen de estas imágenes, la aparición de Charlie Cox como Daredevil en ‘Spider-Man: No Way Home’ queda en calidad de rumor, aunque tras la confirmación de Kevin Feige, está posibilidad está cada vez más cerca.

Cabe recordar que Marvel Studios ha ingresado al personaje de Echo en la serie de ‘ Hawkeye ’ y se sabe que tendrá una serie en solitario, personaje que en los cómics está muy ligado al de Daredevil.

Charlie Cox como Daredevil (Netflix)

Marvel obtuvo los derechos de Daredevil en 2020

La noticia por parte de Kevin Feige de que Charlie Cox será el encargado de interpretar a Daredevil en futuros proyectos de Marvel Studios, ha emocionado a los fans, quienes ya han convertido del nombre del Hombre sin Miedo en tendencia en las redes sociales.

Daredevil es un personaje original de Marvel Comics, el cual fue creado po r Satan Lee y Bill Everett en 1964 .

En 2003 hubo una adaptación cinematográfica en donde Ben Affleck fue el encargado de interpretar a Daredevil, también conocido como ‘El Hombre sin Miedo’ o ‘El Diablo de Hell’s Kitchen’.

Para 2015 , Netflix anunció una serie original, la cual constó de tres temporadas con la actuación de Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil, ganándose el aprecio de los fans, incluso muchos lo han calificado como la mejor serie de superhéroes.

En 2018, la serie fue cancelada por Netflix y, durante todo ese tiempo los fans e incluso los propios actores -incluido Charlie Cox- pidieron salvar la serie y los personajes de Daredevil.

En 2020, los derechos de Daredevil regresaron a Marvel Studios, por lo que ahora Kevin Feige anunció que de hacer futuros proyectos del superhéroe, será Charlie Cox quien interprete al abogado Matt Murdock.