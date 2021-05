Rumores indican que Charlie Cox se integraría al elenco de 'She-Hulk' como Daredevil.

Podríamos ver pronto el regreso de Charlie Cox como Daredevil, ahora en una de las series de MCU; de acuerdo con reportes, él sería parte de 'She-Hulk'.

We Got This Covered, que reveló el desarrollo de 'She-Hulk', señala que Cox estaría en pláticas para que Daredevil haga equipo con Jennifer Walters.

Al parecer, los realizadores tomarían como excusa que tanto Jennifer Walters como Matt Murdock son abogados; lo cual ligaría directamente a los personajes.

Más aún cuando 'She-Hulk' se describe como una serie de comedia jurídica, es decir, mostraría a la protagonistas ejerciendo su papel en los juzgados.

De momento hay que tomar todo con pinzas, pues ni Marvel ni Disney ni el propio Charlie Cox han dado una declaración al respecto; sólo resta esperar.

Daredevil Netflix

El regreso de Daredevil se viene rumorando desde hace tiempo

Casi desde que Disney canceló las series de Marvel en Netflix, se viene rumorando la llegada de Daredevil al MCU, ya sea con otro actor o con Charlie Cox.

Antes de su posible aparición en 'She-Hulk', se habló que Matt Murdock y Daredevil estarían en 'Spider-Man: No Way Home' como aliados de Peter Parker.

En ese momento se dijo que Matt Murdock sería el abogado de Peter ante la demanda colectiva por darse a conocer su identidad como Spider-Man.

Daredevil Netflix

Sin embargo, cuando comenzaron a circular las versiones de "Spider-Verse", el rumor de Daredevil perdió fuerza, pues la trama ya no apuntaba a él.

Aún así, los fans no pierden la esperanza que el "Hombre sin Miedo", aparezca en algún proyecto, de preferencia siendo interpretado por Charlie Cox.

'Spider-Man: No Way Home' se estrenará en diciembre de 2021, que 'She-Hulk' aún no tiene fecha de lanzamiento. Estaremos al pendiente de lo que suceda.

Con información de We Got This Covered.