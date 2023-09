Jorge Van Rankin abandona el Hotel VIP todo por su salud, pues cree que su condición física está en riesgo.

Jorge Van Rankin, de 60 años de edad, anunció su salida de la competencia del Hotel VIP en plena votación cara a cara.

Los participantes se sorprendieron con la decisión de Jorge Van Rankin; su equipo “La Mafia” fue el más perjudicado, pues corren el peligro de quedarse sin liderazgo.

Un nuevo ciclo empieza en el Hotel VIP, los conductores Roberto Palazuelos y Karina Banda anunciaron que cuatro participantes estarían en zona de riesgo.

Pero nunca imaginaron que Jorge Van Rankin tomaría una decisión determinante para la competencia.

La presión crece en el Hotel VIP, puesto que Jorge Van Rankin, uno de los participantes cómicos y polémicos, anunció que se retira de la competencia.

Esto debido a que su tobillo volvió a inflamarse y el personal médico del programa le comentó que, de seguir así, podría lesionarse gravemente.

“Me volvi a lastimar la pierna, ayer estuve con el doctor, no es que no lo aguante, claro que lo aguanto, pero los movimientos que me jalan me duelen muy fuerte y estaba inflamado”

Jorge Van Rankin