Gomita (28 años de edad) cortó a su novio antes del Hotel VIP porque quería embarazarla a los dos días de conocerse.

A unos días de haber ingresado al Hotel VIP, el encierro ya les está pegando a los famosos, quienes han comenzado a hacer fuertes revelaciones sobre su vida privada.

Araceli Ordaz, ‘Gomita’, ha sido la que ha causado mayor impacto al destapar las fuertes decisiones que tomó antes de ingresar a Hotel VIP y que la dejaron a nada de convertirse en mamá.

Gomita (@gomitaoficial123 / Instagram)

Hotel VIP: Gomita revela que antes de entrar al reality le dieron un anillo, ¿de compromiso?

Las fuertes revalaciones de Gomita iniciaron cuando Carlos López, ‘El Chevo’ le preguntó si era cierto que ya le habían dado un anillo de compromiso.

Gomita pareció asentir, para luego aclarar que cualquier posibilidad de contraer matrimonio la descartó antes de ingresar a Hotel VIP.

¿Por qué? Primero, Gomita aclaró que el anillo que le dieron no fue de compromiso, sino de promesa.

“Se supone que se quiere casar conmigo, pero le dije que no porque tiene un pedo que no me gustó”.

Gomita (Agencia México)

Hotel VIP: Gomita intentó embarazarse antes de ingresar al reality

¿Qué banderas rojas detectó Gomita en su novio antes de darle mayor formalidad a su relación?

Gomita le contó a sus compañeros de Hotel VIP que fueron dos los principales motivos para botar a su novio.

La primera fue que el sujeto le reclamó por haber aceptado ingresar al Hotel VIP sin siquiera preguntarle su opinión. Ante ello, Gomita comentó:

“Me dijo así como de, ‘oye, ¿por qué no me tomaste encuenta en tus planes de que te vas a meter al reality show”.

Gomita dijo que el reclamo la puso a la defensiva y la llevó a tomar una decisión muy radical: terminar su relación.

“¿Qué, quieres que te lleve en la maleta o que le diga a la producción, ‘si él no entra, no entro yo?, ¿o qué?”, así le habría respondido Gomita su ahora exnovio.

Gomita (@gomitaoficial123 / Instagram)

El otro motivo que contó Gomita fue que su novio intentó aprovecharse de su deseo de ser mamá.

Y es que, dijo, al enterarse de que ella incluso pensaba embarazarse ‘in vitro’, su exnovio le hizo una oferta que provocó su indignación:

“El tipo me dice: ‘no, es que yo te puedo dar el niño. Le dije, a ver cabrón, tenemos dos días de conocernos... Quería ya embarazarme [pero no casarse]”.

La gota que derramó el vaso fue cuando Gomita le preguntó a su entonces pareja cómo le harían para criar el bebé, a lo que él le respondió:

“No, no, no, o sea, nada más te lo hago y ya”, fue la respuesta que de plano convenció a Gomita de mandar a su ex muy lejos de ella y a estar buscando ahora ligarse a Roberto Palazuelos.