Para emocionar más aún a los fans de One Piece, la plataforma de streaming Netflix ha lanzado una increíble entrevista.

En la que el actor mexicano Iñaki Godoy, de 21 años de edad, y quien interpreta a Luffy en la serie live action de Netflix sorprende hablando japonés.

Aunque no solo eso, pues Iñaki Godoy está hablando con el mismísimo Oda-Sensei, Eiichiro Oda, de 49 años de edad, el mangaka creador de One Piece.

Iñaki Godoy sorprende hablando japonés con Oda-Sensei para preguntarle lo que todos queremos saber de One Piece 2 (Especial)

De esto platicó Iñaki Godoy en japonés con Oda-Sensei para One Piece 2

A través de un nuevo video, Netflix ha dado a conocer una entrevista que ha hecho el protagonista de la serie One Piece, Iñaki Godoy al creador de manga Oda-Sensei.

En la que nos revelan pequeños detalles de lo que los fans verán próximamente para la serie en la plataforma de streaming, One Piece 2.

Por lo que desde ahora, y en sus palabras, el creador del manga, Oda-Sensei dijo estar impresionado con la dedicación con la que han realización de la serie de Netflix.

Asimismo, Oda-Sensei le aseguró a Iñaki Godoy que las actuaciones del elenco de One Piece 2 han sido muy buenas, para todos sus personajes creados en su historia de piratas.

Además de que ambos hablaron de lo difícil que es La Gran Ruta para One Piece 2, por lo que los fans verán cosas sorprendentes y nuevas.

One Piece (Netflix)

Iñaki Godoy sorprende al revelar que aprendió japonés solo para hablar con Oda-Sensei

Ante esta entrevista con Oda-Sensei, el actor mexicano Iñaki Godoy sorprende al revelar que aprendió japonés solo para hablar con Eiichiro Oda.

Aprendizaje del idioma japonés por parte de Iñaki Godoy que comenzó en enero pasado solo para vivir este momento épico con el creador de One Piece.

Lo cual agradeció Oda-Sensei y se dijo sorprendido por el esfuerzo que hace Iñaki Godoy, así como alabó su actuación como Luffy.

Pues Oda-Sensei afirmó que la actuación y el entusiasmo que le pone Iñaki Godoy a Luffy hacen que sea aún más increíble ver One Piece 2.