Un episodio más de House of the Dragon ha llegado a HBO Max y con ello, los memes con todo el drama que dejó la precuela de Game of Thrones. Esta nota puede contener spoilers.

En esta ocasión, el salto temporal de 10 años ha sumado más drama a la trama de House of the Dragon, en donde la princesa Rhaenyra (Emma D’Arcy) ha dado a luz a su tercer hijo.

Casada con Laenor Velaryon (John McMillan), presentan a su hijo Joffrey a la reina Allicent Higtower (Olivia Cooke) y al rey Viserys Targaryen (Paddy Considine).

El cabello castaño de los hijos de Rhaenyra, dejando a un lado la tradición del cabello rubio platinado de los Targaryen y Velaryon, es tema de conversación entre Allicent y Viserys, despertando rumores sobre la princesa y Harwin Strong.

Memes dejan en claro que en House of the Dragon, el drama es primero

Y es que el tema de los hijos de Rhaenyra desembocará una creciente lucha entre ella y Allicent ; además de los miembros de la corte como Sir Criston Cole , han hecho que los memes de House of the Dragon se los coman vivos.

Pues usuarios aseguran con memes de House of the Dragon que, tras ser rechazado por Rhaenyra en el capítulo anterior, Sir Criston Cole sigue “ardido” pese a que han pasado 10 años.

Por lo que sí, los memes de House of the Dragon han explotado en contra de Sir Cirston, pero también por la confrontación que tuvo con Harwin Strong, el nuevo amante de Rhaenyra.

Otros de los memes de House of the Dragon, también notaron que la salud del rey Viserys continúa decayendo, motivo de burlas pero también de miedo por la guerra ante el trono de hierro que se desatará.

Por otro lado, algunos memes de House of the Dragon destacan la actuación de Olivia Cooke como la reina Allicent y como ha hecho que su actuación lleguen a odiar al personaje.

Memes destrozan a sir Criston Cole y enaltecen a Harwin Strong

Esta vez con un salto temporal de 10 años en House of the Dragon luego de la boda de Rhaenyra y Laenor, en donde las supuestas infidelidades de la princesa comienzan a comentarse en todo King’s Landing.

Y es que House of the Dragon se ha sobreentendido que los hijos de Rhaenyra son en efecto, de Harwin Strong, por lo que los memes y usuarios no lo han dejado pasar.

Por lo que el enfrentamiento en House of the Dragon entre él y Sir Criston Cole, ha hecho que los memes enaltezcan a Harwin y aplaudan por sus acciones.

Sin embargo, tras el final del capítulo 6 de House of the Dragon, los memes han llorado su pérdida junto con la de su padre, Lyonel tras el incendio provocado por su propio hermano, Larys Strong.

