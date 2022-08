Luego de una gran promoción y bastante espera, House of the Dragon por fin llegará a las pantallas de HBO y HBO Max el próximo 21 de agosto de 2022.

Como en la época de Game of Thrones, House of the Dragon se transmitirá a las 8 de la noche del mencionado domingo 21 de agosto.

Eso sí, tomen en cuenta que al ser House of the Dragon un contenido pensado para un canal de televisión, sólo tendremos un capítulo por semana, cada uno de una duración de 1 hora, apróximadamente.

Estreno House of the Dragon (HBO)

La primera temporada de House of the Dragon tendrá 10 episodios, que contarán el inicio de la Guerra Civil de los Targaryen, que será la trama central de todo el show.

Se espera que, a pesar del pésimo recibimiento y recuerdo de la temporada final de Game of Thrones, House of the Dragon logre captar la atención de viejos fans, así como de nuevas audiencias.

¿De qué trata House of the Dragon?

House of the Dragon se ubica 200 años antes del inicio de Game of Thrones, en el periodo conocido como la “Danza de Dragones”, donde los herederos Targaryen se enfrentaron entre sí.

Por un lado tenemos a Rhaenyra Targaryen, quien fue nombrada heredera única del Trono de Hierro por su padre, Viserys Targaryen, al no tener un hijo varón para el momento.

Del otro lado tenemos a Aegon Targaryen y su madre, Alicent Hightower, quienes pretenden hacerse con el poder de los Siete Reinos, reclamando el derecho del joven por ser el primer hijo del rey.

House of the Dragon (HBO)

House of the Dragon narrará el enfrentamiento entre las facciones que apoyan, ya sea a Rhaenyra o a Alicent y Aegon, a lo largo de varios años de conflicto.

Algo que destaca de la “Danza de Dragones” y que veremos en House of the Dragon, es que los animales que le dan nombre al show son de vital importancia, siendo protagonistas de diversos combates.

A señalar que será en House of the Dragon donde veremos la extinción de estas formidables bestias de fantasía.

Con información de HBO.