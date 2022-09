No te pierdas la serie del momento The House of the Dragon, por eso aquí te decimos cómo contratar HBO Max.

The House of the Dragon es la serie sensación del momento, aunque para verla tienes que contratar uno de los servicios de streaming del mercado

Ya que la serie The House of the Dragon se transmite exclusivamente por la aplicación streaming de HBO Max o en los canales de paga de HBO.

House of the Dragon (HBO Max)

¿Cuánto cuesta contratar HBO Max en México?

Para que no te pierdas The House of the Dragon, la plataforma de streaming HBO Max ofrece distintos planes de contratación.

Lo que quiere decir que HBO Max tiene una serie de costos accesibles según las necesidades de los clientes.

A esto HBO Max tiene dos planes de suscripción en México que se pueden pagar por mes o bloques de meses:

Plan Móvil Estándar y Móvil

¿Cómo contratar HBO Max? Si no te quieres perder The House of the Dragon (Especial)

Plan Móvil con un costo 99 pesos al mes / 269 pesos por 3 meses / 829 pesos por 12 meses

Smartphones y Tabletas

1 dispositivo a la vez

Definición estándar

Descarga hasta 5 títulos

¿Cómo contratar HBO Max? Si no te quieres perder The House of the Dragon (Especial)

Plan Estándar con un costo de 149 pesos al mes / 399 pesos por 3 meses / 1,249 pesos por 12 meses

Acceso para tres dispositivos conectados de forma simultánea

Hasta cinco perfiles en la plataforma

Descargas de contenido hasta 30 títulos

Alta definición y 4K

¿Cómo contratar HBO Max? Si no te quieres perder The House of the Dragon (Especial)

¿Cómo puedo instalar HBO Max en mi Smart TV?

La aplicación de HBO Max está disponible en la tienda de aplicaciones de las Smart TV, aunque para esto deberás consultar antes la compatibilidad de los dispositivos en la la liga: https://help.hbomax.com/ni-es/Answer/Detail/000001243

De no ser compatible tu Smart TV, HBO Max también ofrece otras formas de hacer streaming en tu TV.

Por lo que para esto tendrás que tener contratado el Plan Estándar, con el cual puedes hacer streaming en tu televisor a traves de:

Chromecast : Transmite HBO Max a tu televisor desde tu teléfono, tableta o computadora.

: Transmite HBO Max a tu televisor desde tu teléfono, tableta o computadora. AirPlay : Transmite HBO Max a tu dispositivo compatible con AirPlay 2.

: Transmite HBO Max a tu dispositivo compatible con AirPlay 2. Cable HDMI: Conecta tu computadora, teléfono o tableta a tu televisor.