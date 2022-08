‘House of the Dragon’, precuela de ‘Game of Thrones’, ha perdido a una de sus piezas clave para el arrollador éxito que está alcanzando con sólo dos capítulos emitidos hasta el momento.

¿Es alguno de los protagonistas? Para tranquilidad de los fans, la respuesta es no, pero la importancia del personaje que deja ‘House of the Dragon’ es tanto o mayor que la de cualquier actor, incluído Matt Smith.

Se trata de un hombre que se ganó el respeto y admiración de los fans de ‘Game of Thrones’ al dirigir algunos de sus episodios más épicos, lo que le permitió sumarse a ‘House of the Dragon’ como uno de sus showrunners: Miguel Sapochnik.

‘House of the Dragon’ ya tiene fecha de estreno en HBO Max (HBO MAX)

Miguel Sapochnik sobre su salida de ‘House of the Dragon’: “Trabajar dentro del universo de Thrones ha sido un honor y un privilegio”

Así lo confirmó el propio Miguel Sapochnik en un comunicado emitido la tarde del miércoles 31 de agosto, en el que se dijo muy orgulloso de lo que lograron con la primera temporada de ‘House of the Dragon’:

“Trabajar dentro del universo de Thrones durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio, especialmente pasar los dos últimos con el increíble elenco y equipo de ‘House of the Dragon’. Estoy muy orgulloso de lo que logramos con la temporada 1 y encantado por la reacción entusiasta de nuestros espectadores” Miguel Sapochnik, showrunner de ‘House of the Dragon’

Sobre sus motivos para dejar la precuela de ’Game of Thrones’, Miguel Sapochnik comentó:

“Fue increíblemente difícil decidir seguir adelante, pero sé que es la elección correcta para mí, personal y profesionalmente” Miguel Sapochnik, showrunner de ‘House of the Dragon’

‘House of the Dragon, la serie de HBO Max presenta a todos los personajes en nuevos pósters (HBO Max)

‘House of the Dragon’: ¿Por qué Miguel Sapochnik renunció a ser showrunner de la serie?

Fuentes consultadas por The Hollywood Reporter señalan que Miguel Sapochnik decidió dejar ‘House of the Dragon’ tras dedicar tres años agotadores de esfuerzo a la precuela de Game of Thrones.

En ese sentido, los informantes recordaron que en todo ese tiempo, Miguel Sapochnik se mostró reacio a unirse oficialmente a ‘House of the Dragon’, una postura que quizás presagiaba su salida actual.

“Miguel dijo: ‘Nunca más volveré a hacer Thrones’”, recordó Ryan Condal, co-creador de la primera precuela de ‘Game of Thrones’.

House of the Dragon (HBO)

‘House of the Dragon’: ¿Quién será el nuevo showrunner y cómo se cubrirá la salida de Miguel Sapochnik?

Tras la salida de Miguel Sapochnik, ahora Ryan Condal se desempeñará como el único showrunner de ‘House of the Dragon’ y continuará trabajando en estrecha colaboración con el co-creador George R. R. Martin

La renuncia de Miguel Sapochnik como showrunner de ‘House of the Dragon’ no lo alejará por completo de los spinoffs de Game of Thrones que se lanzarán en los próximos años.

Esto, gracias a que HBO lo convenció de firmar un acuerdo de primera vista para desarrollar nuevos proyectos y permanecerá como productor ejecutivo de ‘House of the Dragon’ mientras dure la serie.

House of the Dragon (HBO)

Además, la producción de ‘House of the Dragon’ ha contratado a otro aclamado veterano de ‘Game of Thrones’, Alan Taylor, para que se desempeñe como director, productor ejecutivo y director de múltiples episodios en la segunda temporada.

Al respecto, Miguel Sapochnik señaló en el comunicado donde anunció su salida de ‘House of the Dragon’:

“Me consuela profundamente saber que Alan se unirá a la serie. Es alguien a quien conozco y respeto desde hace mucho tiempo, y creo que esta preciosa serie no podría estar en mejores manos. Estoy muy contento de seguir siendo parte de la familia de HBO y House of the Dragon y, por supuesto, le deseo éxito a Ryan y a su equipo y todo lo mejor en la temporada 2 y más allá” Miguel Sapochnik, showrunner de ‘House of the Dragon’

En tanto, HBO expresó su agradecimiento con Miguel Sapochnik por el trabajo que hizo en la primera temporada de ‘House of the Dragon’ y le dio la bienvenida a Alan Taylor: