Ante la salida de Henry Cavill de la serie de The Witcher, el descontento en la audiencia no se hizo esperar y ahora esto se ha reflejado en su spin-off Blood Origin, pues se ha convertido en la peor serie de Netflix.

Desde hace meses que se había hablado sobre el spin-off de The Witcher llamado Blood Origin, el cual sucede 1200 años antes de los eventos de Geralt de Rivia, antiguo personaje de Henry Cavill de 39 años de edad.

Y con las excelentes reseñas de The Witcher: La pesadilla del Lobo , los productores de la serie de Netflix se aventuraron a hacer esta serie; sin embargo, de acuerdo a Rotten Tomatoes y la audiencia, se ha convertido en la peor de la plataforma.

Pues en la página especializada en crítica, The Witcher: Blood Origin alcanzó una calificación del público únicamente del 8% y la crítica le dio un 38%.

Esto convierte al spin-off de la serie de Henry Cavill, The Witcher: Blood Origin en la peor valorada de Netflix.

¿Boicot tras despido de Henry Cavill? Revelan que tan mala es The Witcher: Blood Origin

Se ha revelado que The Witcher: Blood Origin, el spin-off de la serie donde salía Henry Cavill, se ha convertido en la peor valorada de Netflix.

Y entre algunos de los comentarios, aseguran que fue parte de un boicot tras la salida de Henry Cavill y su sustitución por Liam Hemsworth para la cuarta temporada.

Pues desde que se anunció su salida, muchos de los fans y seguidores tanto de Henry Cavill como de The Witcher, llamaron a un boicot para la cuarta temporada de The Witcher.

E incluso se ha especulado que para el spin-off de The Witcher: Blood Origin, los fans de Henry Cavill aplicaron dicho boicot.

No obstante, algunos aseguran que en verdad el spin off de The Witcher: Blood Origin realmente es una mala serie por parte de Netflix.

Pues aseguran que tanto la historia como los actores no terminan de conectar ni convencer y han especulado que en ese sentido, Henry Cavill tenía razón.

The Witcher: Blood Origin, spin-off de la serie de Henry Cavill es la peor serie de Netflix según sus malas críticas (Rotten Tomatoes)

¿Por qué Henry Cavill salió de The Witcher?

Pese a que se especuló en un primer momento que la salida de Henry Cavill de The Witcher era por su regreso como Superman -el cual nunca llegó-, lo cierto es que se aseguró después que fue por diferencias creativas.

Reportes de varios medios aseguraban que los productores y guionistas de The Witcher tuvieron problemas con Henry Cavill, ya que él al ser muy fan de los libros quería mantener la narrativa intacta.

Sin embargo, la producción quería rehacer su propia historia de The Witcher, algo que habría molestado a Henry Cavill y provocado su salida después de la tercera temporada, dejando el manto de Geralt de Rivia a Liam Hemsworth.

Y ahora, con la decepción del spin-off de The Witcher: Blood Origin y la salida de Henry Cavill, es posible que el futuro de la franquicia esté pendiendo de un hilo dentro de Netflix.