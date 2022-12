Los rumores sobre los cambios en DC por James Gunn y Peter Safran han creado incertidumbre entre los fans, especialmente la integración definitiva de Henry Cavill como Superman.

Pese a que Henry Cavill regresó como Superman en la película de Black Adam, su participación definitiva como Kal-El en DC sigue en la cuerda floja.

Ya que en el último informe de The Hollywood Reporter, se revelaba la cancelación de Wonder Woman 3 y el despido de todos los actores que Justice League de Zack Snyder, incluyendo a Henry Cavill.

Por lo que las promesas sobre una nueva película de Superman han quedado al aire y ahora James Gunn ha respondido a través de su Twitter.

James Gunn dice que Superman “es prioridad”

En su Twitter, James Gunn celebró los 44 años de la primera película de Superman, provocado que fuera cuestionado por uno de los fans sobre el futuro del personaje en DC.,

Ante esto, James Gunn contestó que el personaje de Superman era una prioridad para DC en estos momentos.

“Sí, por supuesto. Superman es una gran prioridad, si no la prioridad más grande” James Gunn

Sin embargo, pese a que James Gunn reveló que una película de Superman era la prioridad en estos momentos de DC, no reveló si es que Henry Cavill la protagonizaría.

Y es que pese que el cameo de Henry Cavill e incluso el propio actor de 39 años incluso confirmó su regresó como Superman, indicando que volvería a interpretar al personaje, todo esto ha quedado en la cuerda floja.

Pues tanto James Gunn como Peter Safran aseguraron que querían construir al personaje de Superman prácticamente desde cero, poniendo en duda el regreso de Henry Cavill.

El regreso de Henry Cavill como Superman fue algo que emocionó a los fans; no obstante, ahora las dudas sobre su regreso han hecho que las críticas hacia James Gunn no cesen desde la supuesta cancelación de Wonder Woman 3.

De momento habrá que esperar hasta las declaraciones oficiales de James Gunn para saber que depara el destino de Superman y Henry Cavill en DC con la nueva directiva.