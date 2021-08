‘He-Man’: Netflix lanza tráiler de su otra serie de ‘Masters of the Universe’

Además de ‘Masters of the Universe: Revelation’, Netflix tendrá otra serie de He-Man, la cual será un reboot de la franquicia de los “Amos del Universo”.

La serie literalmente se llamará ‘He-Man and the Masters of the Universe’ (He-Man y los Amos del Universo); siendo un show hecho totalmente en CGI.

Por lo que muestra el primer tráiler, Adam ahora será un adolescente quien junto a sus amigos descubrirán por accidente el poder de Grayskull.

Adam no sólo obtendrá los poderes de He-Man, sus amigos también adquirirán nuevas habilidades convirtiéndose en los Amos del Universo.

Otra cosa a destacar es que el mundo donde se desarrollará será más tecnológico, dejando un poco de lado los elementos primitivo/medievales de la franquicia.

Además Skelletor será el tío de Adam y también tendrá una espada de poder. ‘He-Man and the Masters of the Universe’ se estrenará el 16 de septiembre.

‘He-Man and the Masters of the Universe’ busca apelar a una nueva audiencia

Mientras que ‘Masters of the Universe: Revelation’ busca a los antiguos fans, ‘He-Man and the Masters of the Universe’ está pensada para una nueva audiencia.

Desde el estilo estético, hasta el uso de los conceptos hacen que ‘He-Man and the Masters of the Universe’ se distancie de la línea clásica de la franquicia.

De hecho, muchos han comparado a ‘He-Man and the Masters of the Universe’ con ‘Trollhunters’, por el diseño de personajes y el tono que maneja.

He-Man and the Masters of the Universe (Netflix)

El cual es más amigable y fantástico, con ciertos toques oscuros y siniestros, sobretodo a la hora de presentar a los villanos.

También hay quien ha señalado que, salvando las diferencias, ‘He-Man and the Masters of the Universe’ recuerda un poco a la serie original de los 80.

Habrá que ver cómo funciona ‘He-Man and the Masters of the Universe’ en su estreno, pues este tipo de reboots de Netflix siempre tienen respuestas mixtas.

Con información de Netflix.