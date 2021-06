He-Man está de regreso con el tráiler de ‘Masters of the Universe: Revelation’

Luego de 40 años y un par de reboots, He-Man está regreso con ‘Masters of the Universe: Revelation’, su nueva serie animada para Netflix.

Durante la Geeked Week, Netflix liberó el primer tráiler de ‘Masters of the Universe: Revelation’, donde vemos a un He-Man muy diferente al de los 80.

El avance nos deja ver que la serie estará llena de acción y batallas, siendo una reimaginación más brutal de Eternia y la lucha contra Skelletor.

No tendremos que esperar mucho tiempo para ver ‘Masters of the Universe: Revelation’, la primera parte se estrenará el 23 de julio de este año.

No se sabe cuántos episodios serán; pero conociendo a Netflix, estarían entre 6 y 10 capítulos en esta primera Temporada.

Sin lugar a dudas será todo un deleite para los fans veteranos de He-Man y una oportunidad de sumar nuevo público para la franquicia.

Mattel prepara varios proyectos de He-Man

‘Masters of the Universe: Revelation’ de Netflix no será el único proyecto alrededor de He-Man que tiene en puerta Mattel.

He-Man también tendrá una película live-action, la cual está anunciada desde hace años; pero ha sufrido mucho en su producción.

De hecho, recientemente se dio a conocer que Noah Centino ya no interpretará a He-Man en el filme, provocando que el proyecto se vuelva a retrasar.

He-Man (Netflix/Mattel)

Además de esta película, Mattel recientemente liberó una nueva línea de juguetes basados en los diseños originales, y He-Man sigue sus aventuras en cómics.

Obviamente se espera que ‘Masters of the Universe: Revelation’ sirva como motor principal de una nueva era dorada para la franquicia.

Basta recordar que ‘She-Ra: Princess of Power’ fue todo un éxito a pesar de la polémica inicial, así que esperan replicar eso con He-Man y sus personajes.

Con información de Netflix.