El tráiler de ‘Masters of the Universe: Revelation’ no sólo trajo consigo una gran expectativa, también que fans de He-Man y She-Ra iniciaran una pelea.

Y es que el estilo de ‘Masters of the Universe: Revelation’, opuesto al de ‘Princess of Power’, provocó señalamientos hacía He-Man y She-Ra.

Fans de He-Man compararon el estilo de la nueva producción con el de She-Ra, señalando que era mucho mejor que el del show de la princesa.

Productores de She-ra: Tenemos que hacer la serie menos sexualizada porque bla bla bla Productores de He-man: ONEGAI MUSCLE @Lord_Bordimor

He-Man vs She-Ra (@Lord_Bordimor)

Aquí hay algo que no entiendo. ¿Por qué He-Man todavía puede parecerse a He-Man y ser varonil, pero She-Ra tiene que borrar toda su feminidad? ¿Por qué es empoderador en el programa que las niñas simplifiquen las cosas en lugar de estar al mismo nivel? @RinAldrin_Lives

He-Man vs She-Ra (@RinAldrin_Lives)

No sólo eso, mencionaron que las mujeres de ‘Masters of the Universe: Revelation’, cuentan con un diseño más interesante que el “insípido” de She-Ra.

Además de mencionar que la Princesa Adora no tiene nada que hacer en contra del Príncipe Adam, celebrando que Netflix entregue por fin una buena obra.

También hubo quien crítico la temática sentimentalista y LGBTI de She-Ra, que al parecer no tendrá el show de He-Man.

Fans de She-Ra salieron en su defensa ante ataques por He-Man

Obviamente fans de She-Ra no se iban a quedar con los brazos cruzados ante los ataques por el estreno del nuevo proyecto animado de He-Man.

En su mayoría mencionaron que este nuevo He-Man era un retroceso a lo logrado por She-Ra con su serie, la cual promovía valores positivos.

Mientras que She-Ra habla de la aceptación y el lidiar con problemas con la violencia como último recurso, He-Man tiene a lo violento como primordial.

He-Man vs She-Ra (@Kaetunga)

No me podéis presentar una She-ra feminista, maravillosa, lesbiana, con una trama que evoluciona a partir de las emociones que sienten los personajes y meterme un He-man de mata-mata y de hey qué macho soy. A ver sí podéis, pero queda muy feo. @Kaetunga

He-Man vs She-Ra (@hvhgmin)

tw // homofobia, she-ra, he-man Los que comparan She-Ra and the princess of power (que es un reboot) con la nueva película de He-man, solo son un montón de de imbéciles con homofobia y machismo internalizado, vayan a terapia @hvhgmin

Para muchos esta versión es anticuada y muestra una forma de ver el mundo caduca, apelando a estereotipos de hace varias décadas.

Sin dejar de lado que varios de los ataques hacía She-Ra eran precisamente por darle una necesaria visibilidad a la comunidad LGBTI.

Hubo un tercer grupo que señaló dicho debate como intrascendente, pues los shows son para audiencias diferentes y pueden coexistir, ninguno es malo per se.

Con información de Twitter.