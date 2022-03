HBO Max y Discovery Plus se fusionarán en una sola plataforma, como parte de los cambios dentro de WarnerMedia tras las adquisición de la compañía por parte de Discovery.

Gunnar Wiedenfels, director de finanzas de Discovery, señaló que están trabajando en una forma de fusionar HBO Max y Discovery Plus, para tener una sola plataforma fuerte en el futuro inmediato.

Sin embargo, no quieren que la transición sea agresiva; es decir, que los contenidos de Discovery Plus aparezcan de un día a otro en HBO Max, pues este último sería el servicio principal.

HBO Max (HBO)

Gunnar Wiedenfels señala que las obras de Discovery Plus se agregarán a HBO Max de manera paulatina y acorde al estrato demográfico de la plataforma.

Aunque también se analiza, en un principio, hacer un inicio de sesión único para HBO Max y Discovery Plus; entre otras posibilidades para concretar la fusión.

Discovery tomará el control de WarnerMedia en verano de este 2022; los cambios en HBO Max y Discovery Plus podrían verse a finales de 2022 o inicios de 2023.

La fusión de HBO Max y Discovery Plus podría tardar bastante tiempo

Aunque la idea es tener una plataforma unificada, Gunnar Wiedenfels acepta que la fusión de HBO Max y Discovery Plus podría tardar mucho tiempo, dada su estrategia.

A diferencia de otras empresas que hacen cambios abruptos, ellos no quieren que la fusión de HBO Max y Discovery Plus cause un malestar general entre los usuarios.

Reconocen que quienes contrataron HBO Max podrían no interesarse en Discovery Plus y a la inversa, de ahí que se busque una transición más ordenada.

Discovery+ (Discovery)

Gunnar Wiedenfels señala que la idea es que el equipo de HBO Max se encargue de contenidos enfocados en el público masculino, mientras Discovery Plus vería por la audiencia femenina.

Asimismo, la idea de una fusión lenta entre HBO Max y Discovery Plus tendría como objetivo retener la mayor cantidad de usuarios, para alcanzar los 100 millones de suscriptores en un solo servicio.

Estaremos al pendiente de los cambios que Discovery haga a HBO Max y WarnerMedia en general.

Con información de Variety.