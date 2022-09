House of the Dragon la está rompiendo en todo sentido, pues se ha convertido en una de las series del momento, y los niveles en su audiencia respaldan su popularidad.

House of the Dragon, el spin off de Game of Thrones, inspirada también en las novelas de George R. R. Martin , se ha convertido en una de las series más populares de HBO Max según sus niveles de audiencia.

De acuerdo a Variety , los niveles de audiencia de House of the Dragon están por los cielos, pues reveló que el quinto episodio atrajo un 3% más de espectadores.

House of the Dragon logra un promedio de audiencia de 29 millones de espectadores por episodio

Nuevas cifras compartidas por Variety han revelado que la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, se ha convertido en una de las más vistas en la televisión según sus niveles de audiencia.

Y es que se ha revelado que la primera temporada de House of the Dragon, los niveles de audiencia se mantienen con un promedio de 29 millones de espectadores por episodio.

Convirtiendo los números en grandes noticias tanto para la serie House of the Dragon, como para la plataforma de streaming HBO Max.

Además, estos números de audiencia que acompañan a las estadísticas de Nielsen de las cuatro transmisiones por cable del episodio 5 de House of the Dragon, con la cantidad de espectadores de HBO Max y HBO.

De acuerdo con Nielsen , 2 mil 576 millones de personas vieron el quinto episodio de House of the Dragon, 4% mas en comparación con los 2 mil 474 millones de espectadores de la semana pasada.

Cabe recordar que la predecesora de House of the Dragon, Game Of Thrones, tuvo un nivel de audiencia promedio de 44 millones de espectadores por episodio en su temporada 8 en 2019.

House of the Dragon se encuentra a la mitad de su primera temporada

Se ha dado a conocer que House of the Dragon se encuentra rompiéndola en niveles de audiencias al mantener un total de 29 millones de espectadores promedio por capítulo.

Y es que hasta el momento, House of the Dragon se encuentra a la mitad de su primera temporada, en donde el episodio 1 fue visto por casi 10 millones de personas.

Es decir que House of the Dragon se convirtió en el mayor estreno de HBO Max; el segundo episodio, por su parte, obtuvo un total de 10.2 millones de personas como nivel de audiencia.

Se espera que para el episodio 6 de House of the Dragon, las audiencias se mantengan por los mismos niveles de 29 millones de personas viéndola.

Especialmente por que en este capítulo, House of the Dragon hará un salto temporal , y los actores más jóvenes ya no aparecerán en los siguientes 5 capítulos restantes.

Es decir que Milly Alcock, quien dio vida a la princesa Rhaenyra Targaryen y Emily Carey a Lady Allicent Hightower, serán reemplazadas por Emma D’Arcy y Olivia Cooke respectivamente.

Con información de Variety.