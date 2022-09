La serie de House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, se ha vuelto una de las más populares hasta el momento y es por eso que usuarios han hecho su versión como una telenovela de Televisa.

House of the Dragon está siendo todo un éxito en la plataforma de HBO Max y con cada capítulo semanal, las tensiones en la familia Targaryen aumentan.

Tanto que muchos usuarios en las redes sociales, han comparado a House of the Dragon con una telenovela de Televisa.

Es por eso que en TikTok se han inspirado en las tantas telenovelas que produjo y sigue produciendo Televisa, para crear su propia versión de House of the Dragon.

Fuego contra Fuego es el tema principal de la versión de House of the Dragon si fuera hecha por Televisa

Un nuevo video ha hecho que los usuarios estallen de la risa, pues a alguien se le ocurrió hacer la versión de House of the Dragon como telenovela producida por Televisa.

El video que ya se ha hecho viral en redes sociales, junta varios trozos de los hasta ahora 5 episodios de House of the Dragon, emitidos por HBO Max.

Todo esto mientras las escenas de House of the Dragon son musicalizada por la canción Fuego contra fuego de Ricky Martin, de 1991.

Pero además del tema musical que le han puesto a esta parodia de House of the Dragon, los nombres de cada uno de los protagonistas han sido cambiados y “mexicanizados”.

Por ejemplo, el nombre de Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith, le han puesto Damián Targaryen; a Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) le han puesto Reina Targaryen.

Pero, sin duda el qué más risa ha dado a los usuarios y fans de House of the Dragon que, semana tras semana siguen los episodios, ha sido el del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) quien ahora se llama Basilio Targaryen.

Los episodios de House of the Dragon, spin off de Game of Thrones, se estrenan cada domingo en punto de las 8 p.m hora CDMX.