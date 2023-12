❤アニメ「異世界スーサイド・スクワッド」ティザーPV公開💙

Super-Villains land themselves in ISEKAI!

Watch new Teaser trailer for the #SuicideSquadISEKAI 💥



YouTube link ▶️ https://t.co/VWYO9y8W2F



2024年放送・配信予定‼️ Mission begins 2024 👊 pic.twitter.com/uR2VV6Peqe