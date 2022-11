Goku es un héroe en México y América Latina, si no nos cree sólo hay que ver lo que pasó en HBO Max, donde la eternamente criticada Dragon Ball Z Kai es la serie de anime más vista.

Así es, no importó que Dragon Ball Z Kai es odiada por todos los fans de México y América Latina, ni que HBO Max estreno una versión todavía peor que la original.

De acuerdo con los datos de HBO Max, de todos sus contenidos de anime, Dragon Ball Z Kai es la más vista, seguida de Naruto y One Piece, otros dos clásicos del género.

Pero no crean que Naruto y Luffy estuvieron cerca de Goku y compañía, Dragon Ball Z Kai superó a sus competidores por un amplio margen, pues llegó a ser el contenido más visto de todo HBO Max, sólo superado por House of the Dragon.

Dragon Ball Z Kai en HBO Max (HBO Max)

Los 15 animes más vistos de HBO Max

Si tienes HBO Max y no sabes que animes ver, además de Dragon Ball Z Kai, Naruto y One Piece, aquí te dejamos una lista de los 15 animes más vistos de la plataforma.

Toma en cuenta que HBO Max engloba todo el género en una sola categoría, de ahí que en la lista veas series y películas.

Dragon Ball Z Kai Naruto One Piece Dragon Ball Z: La Batalla De Los Dioses Fairy Tail Boruto: Next Generations Death Note Your Name Los Guerreros Del Zodiaco: El Lienzo Perdido One Piece: Estampida Yashahime: Princess Half-Demon World Trigger Attack On Titan: El Arco Y Flecha Escarlata Dragon Quest: The Adventure Of Dai El Tiempo Contigo

Además de esto, HBO Max cuenta con las películas de Ghost in the Shell: Arise; las cuales al parecer no han llamado tanto la atención de los fans

Naruto (Pierrot)

¿Por qué es tan odiada Dragon Ball Z Kai?

Ahora bien, regresando a Dragon Ball Z Kai, como mencionamos sorprende que sea uno de los contenidos más vistos de HBO Max porque desde su estreno ha sido bastante criticada.

Si bien se supone que Toei la lanzó como la versión definitiva del show, con una mejora en su calidad de imagen y sin relleno, el resultado no gustó a los fans.

Esto debido a que se censuraron varias cosas, además de que se eliminaron capítulos que muchos consideraban clásicos, como el de Goku aprendiendo a conducir.

En México y América Latina las cosas fueron peores, pues se cambió a casi todo el elenco de voces originales en Dragon Ball Z Kai, lo que desató la ira de los fans.

Mario Castañeda y René García no regresaron a Dragon Ball Z Kai, hasta la Saga de Buu, que es conocida también como The Final Chapters.

Curiosamente, en el estreno de Dragon Ball Z Kai en HBO Max, las redes sociales se llenaron de quejas, pues la versión que estrenaron tenía una mala calidad de imagen y peores “arreglos”.

Dragon Ball Z Kai (Toei Animation)

Con información de HBO Max.