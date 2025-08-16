Increíble, Disney retira las armas y a Taskmaster del póster original de Thunderbolts.

Para promocionar el estreno de Thunderbolts, Disney realizó unas modificaciones a su póster.

Disney elimina armas y a Taskmaster del póster original de Thunderbolts

Fans de Thunderbolts detectaron que el nuevo póster de la película de Marvel sufrió algunos cambios.

El nuevo póster de Thunderbolts que promociona el estreno de la cinta en Disney+ no cuenta con las armas de los personajes, ni con Taskmaster.

Nuevo póster de Thunderbolts (Disney)

La versión original del póster de Thunderbolts presentaba a Bucky y Yelena portando armas, además de que incluía a Taskmaster como parte de la cinta.

No obstante, esos elementos quedaron de lado en el nuevo póster color amarillo de la cinta que llegará a streaming.

La razón detrás de la eliminación de Taskmaster tiene que ver con la aparición limitada que tuvo el personaje.

Previo al estreno en cines, Taskmaster fue puesto como un personaje esencial de la cinta.

En los avances se veía a Taskmaster, sin embargo, sólo fue una carnada para engañar y esconder los spoilers de la trama de Thunderbolts.

Sin embargo, en el corte final Taskmaster no apareció como se hizo creer en un inicio.

Desde la primera vez que salió Taskmaster en la película Black Widow de 2021, el personaje fue cuestionado por tratarse un villano olvidable como los que suele hacer Marvel.

Por lo que se generó una discusión en redes acerca de si fue válido que Taskmaster fuera eliminado.

En el caso de las armas, Yelena tenía una pistola y Bucky un subfusil, pero a hora no portan nada.

Ante tal situación, los fans de Thunderbolts calificaron de ridícula la decisión de Disney, al quitarle las armas a sus personajes.

Póster original de Thunderbolts (Disney)

Fecha de estreno de la película Thunderbolts en Disney+

La película Thunderbolts ya tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming Disney+ en México.

Se confirmó que la producción estará disponible a partir del próximo miércoles 27 de agosto.

Pese a su buenos comentarios, Thunderbolts no obtuvo una buena recaudación en taquilla.

Aunque se espera que tenga un mejor rendimiento ahora que tendrá salida en streaming.