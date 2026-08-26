Diana Golden es parte de elenco de la nueva versión de La Pícara Soñadora 35 años después de su primera participación, con un nuevo personaje.

La primera versión de La Pícara Soñadora se estrenó en 1991 y Diana Golden interpretaba a Elvira Funes, una de las antagonistas de la trama.

Diana Golden vuelve a La Pícara Soñadora 35 años después

La Pícara Soñadora tiene un nuevo remake en 2026 y Diana Golden regresó al proyecto en el que actuó hace 35 años.

Diana Golden interpretará a Gladis Rochild, madre de Alfredo Rochild, el protagonista de la historia interpretado por Darío Duque en La Pícara Soñadora.

Diana Golden y Dario Duque, madre e hijo en La Pícara Soñadora (Instagram/@diana.goldenberg)

La actriz se mostró emocionada por participar en un remake de La Pícara Soñadora, pues en la novela original compartió créditos con Armando Palomo y Mariana Levy.

En la versión original de la telenovela, el personaje de Diana Golden era interpretado por la actriz Irán Eory y en ese entonces se llamaba “Marcelina Rodchild”.

¿Quién hará el personaje que interpretaba Diana Golden en La Pícara Soñadora?

Diana Golden interpretaba a Elvira Funes, una mujer que solía molestar al personaje de Mariana Levy.

El personaje interceptado por Diana Golden vuelve aparecer en la nueva versión de La Pícara Soñadora y estará a cargo de la actriz Luciana Sismondi.

La trama del personaje será el mismo, Elvira Funes será la exesposa del tío de la protagonista, quien regresa a su vida solamente por interés económico.

Ella meterá en problemas a la protagonista, Lupita López, al lanzar comentarios maliciosos en su contra.

La Pícara Soñadora de ViX (Instagram/@lapicarasonadoraoficial)

¿Y de qué trata La Pícara Soñadora? La telenovela cuenta la historia de Lupita López, una joven que trabaja en una tienda departamental y vive en el lugar.

Lupita López conocerá a Carlos Pérez, quien en realidad es Alfredo Rochild, heredero de la tienda departamental y con quien tiene rencillas, pero de los problemas nacerá el amor.