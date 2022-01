Denuncian al programa ‘Cuéntamelo Ya’ por comentarios transfóbicos (VIDEO)

La activista Láurel Miranda denunció al programa ‘Cuéntamelo Ya’ por los comentarios transfóbicos que realizó Maki Soler, cuando estuvo como conductora invitada en la emisión.

A través de un video subido a redes sociales, Láurel Miranda expresó su preocupación porque en ‘Cuéntamelo Ya’ se refuercen ideas de “terror o asco” sobre las identidades transexuales”.

La activista exigió que Maki Soler y los demás conductores de ‘Cuéntamelo Ya’ se informen bien de los temas que abordarán, para evitar hablar desde la ignorancia.

En redes sociales ha circulado un video donde se puede ver a la actriz Maki Soler, quien estuvo en ‘Cuéntamelo Ya’ como conductora invitada, haciendo algunos comentarios desafortunados.

Durante una dinámica con el actor Roberto Romano, Maki Soler le preguntó qué haría si en medio de una noche de pasión con una mujer y descubre que es una mujer trans.

Las demás conductoras de ‘Cuéntamelo Ya’ se rien, mientras Roberto Romano responde incómodo que ‘afortunadamente’ nunca le ha pasado algo así, pero dado el caso, rechazaría a la persona.

Inconforme con la respuesta, Maki Soler intenta que Roberto Romano ahonde en el tema, señalando:

“Oye, es que imagínate, es muy difícil darse cuenta, yo a veces veo y digo, qué guapa mujer, y resulta que no lo es”

La situación se torna tensa, por lo que el resto de las conductoras cambia de tema para librar la situación, que no pasó desapercibida para la activista trans Láurel Miranda.

Fue así que decidió publicar su reacción al video, indicando en 5 puntos todo lo malo que sucedió en ‘Cuéntamelo Ya’ por sus comentarios transfóbicos.

Primero, la activista y también periodista lamentó que a la fecha se siga planteando como “ un escenario risible o de terror ” el encuentro íntimo con una persona trans.

Enseguida, Láurel Miranda señaló que las conductoras de ‘Cuéntamelo Ya’, como el resto de los comunicadores deben informarse antes de hablar sobre un tema.

De otro modo, señaló, los medios pueden convertirse en una plataforma que fomente conductas equivocadas o nocivas . en ese sentido, indicó:

Luego, la periodista reprobó que Roxana Castellanos intentara imitar la voz de una mujer trans, pues con ello, dijo, r eforzó “los estereotipos que juegan en nuestra contra” .

Enseguida, la activista cuestionó los planteamientos hechos por Maki Soler, quien señaló que las mujeres trans no son mujeres de verdad:

“Maki, ¿realmente te das cuenta de lo que dices?, ¿cómo es eso de que ‘ves a una mujer muy guapa y resulta que no [es]’. ¿Qué crees? breaking news, las mujeres trans somos mujeres, muy a tu pesar”

Láurel Miranda terminó sus comentarios, lamentando que la ignorancia mostrada por las conductoras de ‘Cuéntamelo Ya’ no les haya permitido darse cuenta de la gravedad de sus comentarios:

“Lo peor es que no hay una reflexión, no se dan cuenta de lo que están diciendo y no se dan cuenta de la manera en la que nos están violentando”

Láurel Miranda, activista trans