Hace unas horas, se dio a conocer que RuPaul’s Drag Race abrió su casting para México, lo que habla de un nuevo reality show además del ya conocido, La Más Draga.

La productora World Wonder compartió la fecha en la que el casting para México se cierra, lo que ha encendido las alarmas en el mundo drag queen, por el corto tiempo que hay.

Pero ¿Todes les drags podrán participar? Alex Orué aseguró que no “todo el talento drag” se podrá apuntar a RuPaul’s Drag Race México, sobre todo les que estuvieron en La Más Draga.

¿Por qué dice esto? ¿Es real? Te compartimos la información al respecto del casting de RuPaul’s Drag Race México y si hay prohibición sobre concursantes de La Más Draga.

La Más Draga 4, 'Chulada' (La Más Draga / YouTube)

Llega RuPaul’s Drag Race México, pero no quiere a concursantes de La Más Draga

Tan pronto se dio a conocer que RuPaul’s Drag Race hará una edición en México, el mundo drag queen ya se apuntó a la gran oportunidad que esto representa.

Y es que aunque este 2022 se estrena La Más Draga 5, expertos en la televisión drag como Omar Ramos, califican a este reality show como la copia fiel de RuPaul’s Drag Race.

Esto sumado a que en la última temporada de La Más Draga estuvo metida en escándalos por el deseo de cancelar jueces invitados y hasta a los propios participantes.

A diferencia de lo que ha sucedido con RuPaul’s Drag Race, que hasta mandó al estrellato a Shea Couleé, la drag queen que participará en Iron Heart.

Sin embargo, la sorpresa de que llegara RuPaul’s Drag Race México no fue bien recibida por todes, pues Alex Orué, activista no binario, dijo que no recibirán a concursantes de La Más Draga.

Georgiana y Letal de "La más draga 4" (@soyletal | @itsgeorgieboy / Instagram)

Aseguró que no solo se trata de los 30 drags que han sido seleccionados para el reality show mexicano, sino para quienes ya han participado en las anteriores cuatro temporadas.

Alex Orué dice que Drag Race México no quiere a concursantes de La Más Draga. (@alex_orue)

Pero ¿Es cierto?

¿RuPaul’s Drag Race México cierra las puertas a quienes estuvieron en La Más Draga? Esto sabemos

Luego de que Alex Orué confirmara que RuPaul’s Drag Race México rechazará a quienes participaron en La Más Draga, se ha desatado la polémica si esto es verdad o no.

Aunque algunos usuarios aseguran el rechazo como bueno, pues esto dará “posibilidad de ver nuevos talentos”, la realidad es que no es un dato certero.

Al entrar al cuestionario de RuPaul’s Drag Race México, que sería el primer filtro para formar parte del reality show, se encontraron algunas preguntas que llamaron la atención.

Estas son algunas de las que podrían ser un filtro para rechazar a quienes estuvieron en La Más Draga:

“¿Te gusta actuar o competir?”

“¿Has participado en concursos anteriormente?”

“¿Actualmente actúas como drag? ¿Dónde actúas y con qué frecuencia?”

“¿Has aparecido anteriormente en algún reality de televisión? por favor enumera los nombres y fechas de los shows en caso afirmativo, o escribe NO”.

Sumado a ello, también parece curioso que como última pregunta se cuestione sobre la vacuna Covid-19.

“¿Estás vacunado contra la Covid-19? Por favor marca todas las opciones que apliquen: Sí No Pauta completa Dispuesto a vacunarse No dispuesto a vacunarse Exento”. Cuestionario de RuPaul’s Drag Race México.

Cabe destacar RuPaul’s Drag Race México no colocó algún tipo de característica que busque, de modo que el único requisito textual sería ser una drag queen.