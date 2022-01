‘Daredevil’ se coloca entre las series más vistas de Netflix desde su aparición en ‘ Spider-Man: No Way Home ’ y ‘ Hawkeye ’ de Marvel.

No hay duda que uno de los más grandes eventos del año para el cine de superhéroes fueron los cameos en ‘Spider-Man: No Way Home’ de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Charlie Cox .

Mismos que coincidieron con la aparición -o regreso- de Vincent D’Onofrio como Kingpin en la serie de ‘Hawkeye’.

Esto confirmó que los personajes y actores de la serie de Netflix ahora era parte oficial del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Esto hizo además que muchos quisieran recordar o ponerse al día con ‘Daredevil’ en Netflix, lo cual hizo a la serie colarse entre las más vistas de la plataforma de streaming.

‘Daredevil’ estuvo en el Top 10 de lo más visto en Netflix

De acuerdo a Variety , la integración de los personajes de ‘Daredevil’, la serie original de Netflix al UCM, hizo que el propio programa escalara al octavo puesto del Top 10 de lo más visto .

Según Nielsen, la serie de ‘Daredevil’ emitida entre 2015 a 2018, ocupó el octavo lugar de lo más visto de la lista SVOD Top 10 de programas originales de Nielsen para la semana del 20 al 26 de diciembre 2021 .

Los datos indican que ‘Daredevil’ obtuvo un total de reproducciones de 195 millones de minutos de audiencia en sus 39 episodios en Netflix.

El pico de audiencia en ‘Daredevil’, la serie original de Netflix, fue en la semana de estreno de ‘Spider-Man: No way Home’.

Pues en ella, Charlie Cox quien interpreta al abogado ciego Matt Murdock , también conocido como el superhéroe Daredevil, es quien defiende a Peter Parker (Tom Holland) de los cargos de asesinato en contra de Mysterio (Jake Gyllenhall).

Tom Holland como Peter Parker en 'Spider-Man: No Way Home' (Matt Kennedy /Sony Pictures / AP / AP)

‘Hawkeye’ también fue una de las series más vistas en Disney+

La llegada oficial de los personajes de ‘Daredevil’, serie original de Netflix, al UCM, ha sido festejado por los fans al hacer del programa uno de los más vistos en la plataforma de streaming.

Asimismo, ‘Hawkeye’ se ha convertido en una de las series más vistas en Disney+, especialmente el penúltimo episodio llamado ‘Ronin’ en donde hace su aparición en Kingpin de Vincent D’Onofrio.

En comparación con los 195 millones de minutos que acumuló ‘Daredevil’ en Netflix, ‘Hawkeye’ logró 938 millones de minutos durante la semana del 20 al 26 de diciembre del 2021.

Según los datos que ha ofrecido Variety , la mayoría de la audiencia que colocó de nuevo a ‘Daredevil’ entre las series más vistas de Netflix, fue mayormente masculina representando al 63%.

Charlie Cox como Daredevil (Netflix)

¿Qué planes hay para Daredevil en el UCM?

La aparición de ‘Daredevil’ en ‘Spider-Man: No Way Home’ no es gratuita pues, de acuerdo con los expertos y varios insiders, Marvel tiene grandes planes para el Diablo de Hell’s Kitchen.

Se ha rumorado que el personaje de Daredevil aparecería en varios futuros proyectos de Marvel, como en la series de:

‘She Hulk’

‘Moon Knight’

‘Echo’

‘Armor Wars’

‘Spider-Man 4′

Además se prevé que Marvel prepare un proyecto en solitario para Daredevil, aunque se desconoce si los hechos ocurridos en la serie original de Netflix serán canon para el UCM.