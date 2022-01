Marvel quita ‘Secret Invasion’ y ‘What If...?’ de su lista de estrenos 2022

Marvel quita las series ‘Secret Invasion’ y ‘What If...?’ de su lista de estrenos 2022, rumores apuntan a que llegarían hasta el otro año.

La Fase 4 del UCM y las producciones que se esperaban para este año comienzan a sufrir modificaciones en su calendario.

El medio The Direct reporta que se ha dado una actualización sobre las series que veremos de Marvel Studios y Disney+ en este 2022.

Este reajuste de producciones se dio en la página web Marvel Japón, donde los programas televisivos ‘ Secret Invasion ’ y ‘ What If...? ’ quedaron fuera .

Aunque este cambio en los estrenos de Marvel en 2022 no se ha hecho oficial, todo apunta a que si hay intención de retrasar ‘Secret Invasion’ y ‘What If...?’.

¿Por qué Marvel quitó ‘Secret Invasion’ y ‘What If...?’ de su listado de estrenos 2022?

La compañía Marvel Studios dejó fuera ‘ Secret Invasion ’ y ‘ What If...? ’ de su lista de estrenos 2022 por la pandemia de Covid-19 .

A pesar de que ‘Secret Invasion’ y ‘What If...?’ podrán verse en la plataforma de streaming Disney+, la realización de estos programas es el problema.

Marvel Studios y otras grandes compañías productoras han presentado problemas en los sets de filmación debido al alto número de contagios que hay en este momento.

Películas como Black Panther 2 son algunas de las obras de Marvel que también presentan problemas por el Covid-19.

Ahora bien, cabe destacar que esta no es la primera vez que el calendario de producciones de Marvel Studios tienen que reconfigurarse.

Ya con anterioridad, Marvel había tomado la determinación de ajustar un poco la llegada de fase número 4.

¿Cuándo se estrenarían ‘Secret Invasion’ y ‘What If...?’ temporada 2? Series producidas por Marvel Studios

Las series ‘Secret Invasion’ y ‘What If...?’ se estrenaría hasta el 2023 , según reportan algunos insiders de Marvel.

‘Secret Invasion’ era quizá una de las series más esperadas por los fans de Marvel, ya que nos traería de vuelta Nick Fury, María Hill y los Skrulls.

De igual manera, ‘What If...?’ y su temporada generaron altas expectativas entre la comunidad marvelita por el buen sabor de boca que dejó la primera entrega.

Sus historias hicieron que muchos pidieran una nueva temporada de ‘What If...?’.

Por lo pronto habrá que esperar a que Marvel publique un anuncio con el retraso de ‘Secret Invasion’ y ‘What If...?’.