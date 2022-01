Rumores sobre el Daredevil de Ben Affleck en el ‘UCM’ emociona a fans y se vuelve tendencia en redes sociales, sacando teorías y más sobre el futuro del personaje en Marvel.

Luego de que se diera el rumor de que Marvel estaría buscando a Ben Affleck para un cameo como Daredevil para la película de ‘ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ’, los fans se han enloquecido.

Según varios rumores sobre supuestas filtraciones que han estado sacando para la secuela de Doctor Strange en las últimas semanas, el incluir a Daredevil en los proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel (‘UCM’).

De momento, la inclusión de Ben Affleck como Daredevil en ‘Doctor Strange 2′ y el ‘UCM’ no ha sido confirmada.

Pero varios medios aseguran que el actor que recién dejó la capa de Batman, estaría interesado en repetir su papel como el Diablo de Hell’s Kitchen en el ‘UCM’.

Y esto ha emocionado a los fans, recordando los mejores momentos de Daredevil ya sea en los cómics, en la serie de televisión o en su participación en el cine en 2003 con Ben Affleck.

Daredevil en el UCM ha emocionado a los fans

No cabe duda que ‘ Spider-Man: No Way Home ’ abrió toda una ventana de posibilidad tras incluir a Andrew Garfield y Tobey Maguire como las variantes del superhéroe arácnido al lado de Tom Holland,

Así como la inclusión de Charlie Cox -lo cual ha emocionado a los fans- de manera oficial en el UCM como Matt Murdock / Daredevil tras la cancelación de la serie de Netflix, sería pieza clave para el futuro de Marvel.

De igual forma, la integración de Vincent D’Onofrio como Kingpin al UCM en la serie de ‘Hawkeye’, ha revelado que tienen grandes proyectos con los personajes de Daredevil.

Daredevil (Marvel Comics)

Daredevil sería pieza clave para el futuro de Marvel

Hace poco se rumoraba que precisamente, el Daredevil de Charlie Cox tendría gran participación en las futuras series y proyectos de Marvel antes de tener el suyo propio.

Es decir que el personaje de Daredevil -de Charlie Cox- tendría gran participación en el futuro del ‘UCM’, empezando por el cameo de Ben Affleck.

Y es que, recientemente Ben Affleck confirmó que tras las grabaciones de ‘La Liga de la Justicia’ con Joss Wheadon , él terminó por odiar su participación como Batman .