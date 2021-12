Tom Holland habla de Charlie Cox como ‘Daredevil’ en ‘Spider-Man No Way Home’ a una semana del estreno de la película.

Luego de una semana del estreno de ‘Spider-Man No Way Home’, el actor Tom Holland quien interpreta a Peter Parker ha podido hablar sobre los cameos en la película.

En esta ocasión, Tom Holland habló sobre la participación de Charlie Cox como su abogado, Matt Murdock también conocido como Daredevil.

Y es que, tras la cancelación de la serie de Netflix, el regreso de Charlie Cox en ‘Spider-Man No Way Home’ en el personaje de Daredevil, ha sido toda una sorpresa.

“Nos divertimos mucho trabajando con Charlie. Es realmente interesante hacer una escena entre dos superhéroes que no tienen nada de superhéroes real. Aparte, la parte donde atrapa el ladrillo fue increíble” Tom Holland

Daredevil podrá ser utilizado en noviembre (Netflix)

Charlie Cox ya sabía de su regreso como Daredevil en ‘Spider-Man No Way Home’

‘Spider-Man No Way Home’ ha sido toda una sorpresa para los fans y no tan fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), especialmente por los regresos de los personajes como Daredevil que interpreta Charlie Cox.

Y, de acuerdo a Jessica Henwick, protagonista de ‘Iron Fist’, aseguró que Charlie Cox ya sabía sobre su integración al UCM en ‘Spider-Man No Way Home’ como Daredevil desde hace varios años.

De hecho, la actriz que interpretó a Coleen Wing en la serie de Netflix , también comentó para The Hollywood Reporter que a ella le ofrecieron el papel de Xiangling para ‘ Shang Chi’.

Sin embargo, no aceptó debido a que no quería cortar así la historia de Coleen y espera tener la misma suerte que Charlie Cox tras su regreso como Daredevil en ‘Spider-Man No Way Home’ al lado de Tom Holland.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían juntos como SpiderMan (Instagram)

Tom Holland por fin habla sobre los cameos en ‘Spider-Man No Way Home’

A una semana del estreno de ‘Spider-Man No Way Home’, Tom Holland ha podido hablar por fin de los cameos dentro de la película, incluido el de Charlie Cox como Daredevil.

Y es que, las primeras escenas de ‘Spider-Man No Way Home’ mostraron el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock , también conocido como Daredevil, y quien ayuda a Peter Parker por los cargos en su contra.

Sin embargo, hubo un par de regresos que emocionaron de sobre manera al público de ‘Spider-Man No Way Home’, además de los villanos de las películas anteriores.

Tanto Zendaya como Tom Holland aseguraron que trabajar con Tobey Maguire y Andrew Garfield fue increíble y ambos disfrutaron su regreso como Spider-Man.

Tom Holland aseguro que trabajar con Maguire y Garfield fue una especie de hermandad que, al principio lo ponía nervioso.

El regreso de Charlie Cox como Daredevil y el de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man, coincide con el de Vincent D’Onofrio como Kingpin en ‘Hawkeye’.