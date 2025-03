¡Vaya revuelo que se vivió en La Casa de los Famosos All Stars durante la noche de cine!

En la más reciente gala sucedió una acalorada discusión entre Dania Méndez y Luca Onestini que logró sacudir la convivencia en La Casa de los Famosos All Stars.

Los ánimos se pusieron tan tensos que hasta Laura Bozzo, de 73 años de edad, se vio involucrada en el nuevo conflicto de La Casa de los Famosos All Stars.

Dania Méndez en La Casa de los Famosos All Stars (instagram dania.mndz / instagram dania.mndz)

¿Se acabó el shippeo entre Dania Méndez y Luca Onestini? Los habitantes discuten en La Casa de los Famosos All Stars por Aleska Génesis

Todo comenzó durante una noche de cine en la que se proyectaron momentos clave de la convivencia entre los habitantes de La Casa de los Famosos All Stars.

Las imágenes evidenciaron una creciente cercanía entre Luca Onestini -de 32 años de edad- y Aleska Génesis -de 33 años-.

La situación no pasó desapercibida para Dania Méndez -de 32 años-, con quien el influencer italiano mostró gran química al inicio de La Casa de los Famosos All Stars.

Dania Méndez dijo que esta nueva amistad había “fracturado” su relación con Luca Onestini, aunque intentó mantener la calma e incluso se rió de la situación.

Luca Onestini no tomó a bien las palabras de la ex Acapulco Shore y respondió: “Me haces gracia, casi eres ridícula”.

Laura Bozzo sale en defensa de Dania Méndez y explota contra Luca Onestini: “Tú no vas a faltar el respeto a nadie”

Este comentario encendió los ánimos, provocando que Laura Bozzo saliera en defensa de Dania Méndez, levantándose de su asiento para exigirle a gritos al italiano que respetara a su compañera.

“Tú no le vas a decir ridícula. Hasta acá me tienes. Tú no vas a faltar el respeto a nadie”, demandó Laura Bozzo.

Dania Méndez también cuestionó a Luca Onestini por haberla llamado ridícula y le pidió que mostrara más respeto hacia las mujeres, sugiriéndole que fuera “un poco más caballero, un poco más humilde”.

La tensión aumentó cuando Erubey de Anda intentó mediar, pero Dania Méndez le pidió que no se metiera en la discusión.

¿Qué pasará con el triángulo amoroso entre Dania Méndez, Luca Onestini y Aleska Génesis? Sigue viendo La Casa de los Famosos All Stars para saber en que intrigas y nuevas alianzas desembocará.