Culiacanazo: herederos del narco es la serie documental de MAX que retrata no sólo la violencia que se desató en Culiacán, Sinaloa, tras un operativo fallido del gobierno federal, sino también el alcance del crimen organizado en México.

El 17 de octubre de 2019 se registró uno de los episodios más violentos que se han vivido en Culiacán, cuando miembros del Cártel de Sinaloa desataron su furia sobre la ciudad en el momento en que las Fuerzas Armadas intentaron detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el más pequeño de los hermanos que integraban la facción de “Los Chapitos”.

¿Por qué se ordenó la liberación de Ovidio Guzmán? ¿Qué pasó realmente el jueves 17 de octubre de 2019 en Culiacán? La serie documental de Max, dirigida por Fátima Lianes, recaba testimonios, investigaciones de periodistas locales e internacionales, así como las declaraciones de importantes funcionarios y ex militares que atestiguaron el Culiacanazo y lo que vino después.

En SDPNoticias entrevistamos a Fátima Lianes, directora de Culiacanazo: herederos del narco, y a Jesús Bustamante, periodista de Culiacán, testigo y asesor local de la serie documental, para ahondar en detalles sobre esta apuesta de MAX y su postura respecto a la violencia en el país a manos del crimen organizado.

Con sus dos capítulos disponibles (de cuatro) en la plataforma MAX, Culiacanazo: herederos del narco expone lo ocurrido durante el operativo desplegado para el primer intento de captura de Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019.

Narcotráfico: Natalie Kitroeff, periodista de The New York Times, asegura que laboratorios de fentanilo desaparecieron en Sinaloa por “miedo” al gobierno de México

Pero va más allá, con un análisis profundo sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa, el actuar del gobierno, el impacto que tuvo ese “jueves negro” y una crítica hacia la violencia y los efectos del crimen organizado a nivel nacional.

La directora de Culiacanazo: herederos del narco, Fátima Lianes, nos habló sobre la importancia de narrar un acontecimiento de este nivel para generar reflexión, que a su vez produzca un cambio urgente en la sociedad de México y en todo el mundo.

El periodista Jesús Bustamante, quien fue testigo del Culiacanazo en 2019, coincidió con Fátima Lianes respecto a la necesidad de contar este episodio de la historia de Culiacán a través de un formato audiovisual con mayor alcance, que produzca el impacto global que hasta el momento quizá todavía no se ha tenido.

Jesús Bustamante recalcó que el Culiacanazo no quedó en el 2019, sino que es una situación que se mantiene actualmente en Sinaloa desde septiembre de 2024, lo que hace todavía más urgente la necesidad de reflexión.

La violencia y los efectos del crimen organizado no se viven sólo en Culiacán, Sinaloa; es la realidad que se vive diariamente en México, un país en el que hay más de 100 mil personas desaparecidas.

“A partir de un hecho concreto como el Culiacanazo, la historia se amplía hacia un fenómeno que ocurre en México y a nivel global. Estamos hablando al final de un alegato contra el poder, los grandes intereses y sus consecuencias a nivel humano. La condición humana en momentos extremos”, nos dijo Fátima Lianes.

Por ello, Jesús Bustamante hizo hincapié en analizar el Culiacanazo para así evitar que la ola de violencia se replique en otras entidades como Guanajuato, Guerrero o Jalisco, donde recientemente se halló el campo de exterminio del rancho Izaguirre en Teuchitlán, asociado al CJNG.

Al tratarse de un tema que impacta en todo México y que ha escalado a Estados Unidos con la reciente colaboración entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump para combatir el narcotráfico, ¿cuál es el mensaje que manda ‘Culiacanazo, herederos del narco’ a las autoridades?

Desde la perspectiva de Fátima Lianes, es vital que la ciudadanía vuelva a depositar la confianza en las instituciones federales, para lo que las autoridades deberán trabajar con el fin de que las y los mexicanos se sientan seguros en cualquier parte del país.

“No sé si me equivoco, me da la sensación de que los ciudadanos en lugares como Sinaloa no se sienten seguros, y al mismo tiempo hay mucha gente de las autoridades que dan su vida por estas personas, pero creo que tiene que trabajarse un poco más con hechos, no con palabras y que esa situación de violencia se pueda revertir y la gente pueda vivir en un contexto de paz y de tranquilidad”.

Fátima Lianes