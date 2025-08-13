Only Murders in the Building temporada 5 está más cerca de lo que crees, pues Disney liberó el primer tráiler con todo y fecha de estreno para México.

La llegada de Only Murders in the Building temporada 5 sorprende a más de un fan, pues es de las pocas series que estrenan nuevos episodios de manera regular.

¿Cuándo se estrena Only Murders in the Building temporada 5 en México?

De acuerdo con Disney, Only Murders in the Building temporada 5 se estrena en México el próximo 9 de septiembre de 2025.

Only Murders in the Building temporada 5 llega casi un año después de que saliera su anterior entrega en 2024 en Disney+.

All bets are off. Steve Martin, Martin Short, and Selena Gomez return for Season 5 of #OMITB, premiering September 9 on @hulu and with #HuluOnDisneyPlus. pic.twitter.com/9qNlfkWULZ — Only Murders in the Building 🕵️‍♀️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) August 12, 2025

Como mencionamos, esto es bastante raro en la actualidad, pues por lo general los shows ahora tardan en estrenar nuevas temporadas entre 2 a 3 años.

Algo que no se mencionó es si todos los capítulos de esta nueva temporada estarán disponibles desde el mencionado 9 de septiembre.

O bien, se estrenarán de manera semanal como otros shows de Disney+.

Tampoco se ha revelado cuántos capítulos tendrá pero, se estima que serán unos 10, como en las temporadas anteriores de Only Murders in the Building.

Only Murders in the Building Temporada 5 (Disney)

¿De qué tratará Only Murders in the Building temporada 5?

Only Murders in the Building temporada 5 seguirá la trama del final de la entrega anterior, donde vimos la muerte de uno de los personajes clásicos del show.

Ahora, los tres investigadores de Only Murders in the Building temporada 5 tratarán de resolver este misterio.

Al mismo tiempo que lidian con la mafia y varios empresarios corruptos.

Lo que más se ha destacado de esta temporada es que la trama es más compleja que las anteriores, lo que muestra la ambición de Disney para con este proyecto.

Sin olvidar que contará con una gran cantidad de estrellas invitadas como:

Christoph Waltz

Renée Zellweger

Además de contar con el regreso del elenco original de Only Murders in the Building:

Meryl Streep

Selena Gomez

Martin Short

Steve Martin