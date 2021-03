Al escuchar las palabras de su productor, Faisy le suplicó que hiciera algo para evitar que lo reemplazaran en 'Me caigo de risa'

‘Me Caigo de Risa’ (MCDR) es uno de los programas de Televisa que más popularidad tiene en la actualidad, de ahí que su producción constantemente se encuentre ideando nuevas dinámicas y cambios para seguir entre el gusto de la gente.

Su conductor, Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy, tiene muy claro esto, por ello, cuando Lalo Suárez, productor de la emisión, le informó que sería reemplazado jamás imagino que se trataba de una broma y se puso a llorar.

Así se puede ver en el más reciente video que subió a su canal de YouTube José Eduardo Derbez, autor intelectual de la broma, quien no lograba contener la risa y se ganó una advertencia de venganza por parte de Faisy.

"A ver si [Faisy] llora o se deprime" por broma de reemplazo

En el video, titulado ‘¿Por mi culpa despiden a Faisy de ‘Me caigo de risa’?’, el hijo de Eugenio Derbez comenta que en complicidad con Lalo Suárez, quien también produce ‘Miembros al aire’ realizarán una broma a Faisy, para saber cómo reacciona al enterarse de que será reemplazado por Gabriel Pontones, ‘El Rasta’, exparticipante de ‘Guerreros 2020’.

“Así como lo ven de alegre, vamos a ver si se encabrona, o si llora o si se deprime o a ver si le mienta la madre a Lalo”. José Eduardo Derbez

Enseguida, se puede ver a Lalo Suárez y a José Eduardo a bordo de una camioneta rumbo a un restaurante donde se ubica Faisy. En tanto, el productor le llama por teléfono al conductor de ‘Me caigo de risa’ para comunicarle las malas noticias.

“Quieren pasar la estafeta del canal, pero el chiste es que ‘El Rasta’ conduzca contigo cinco días, la última semana de ‘Me Caigo de Risa’, para que él ya se quedé con el programa y luego los de Guerreros van a conducir con él. Qué le demos los juegos más fáciles, para que los conduzca él, mientras tú estás en el sillón de la vergüenza” Lalo Suárez, productor de televisión

Faisy: "Ya estaba llorando"

Ante ello, Faisy va del enojo, a la tristeza y la frustración, mientras suplica con lágrimas en los ojos a Suárez que haga algo para arreglar la situación.

"No, no, no, ¿tú aceptaste Suárez? No ma..., ya está cag... Te estoy preguntando, no quiero que nos quiten el programa, pero tampoco que nos agarren como calzón de pu...” Faisy

Lalo le subraya a Faisy que su reemplazo es por ordenes “de arriba” y le pide reunirse a comer para hablar de la situación. Ya en el restaurante, Suárez y José Eduardo revelan que todo es parte de una broma, ante lo cual Omar Pérez reconoce:

“No mam…, te juro que dije ya… Ya ha habido varias… otra más… ya estaba llorando… ya me había dolido la cabeza” Faisy

Finalmente, Faisy le advirtió a José Eduardo Derbez que con su broma abrió la puerta a que él le responda de la misma forma, recordándole que él tiene una larga cola que le pisen.