Tras 'Me Caigo de Risa', Faisy intentará volver a cantar

Faisy reveló que prepara el lanzamiento de un juego de mesa basado en 'Me Caigo de Risa' y también intentará volver a cantar, como en sus inicios

‘Me caigo de risa’ se ha convertido en una de las mayores satisfacciones del conductor Omar Pérez Reyes, mejor conocido por su apodo de ‘Faisy’, más ahora que el programa de comedia llegó al canal de Las Estrellas.

Sin embargo, ahora que la emisión ha concluido su séptima temporada, el también actor dio a conocer que buscará retomar una de las facetas con las que inició, junto a Sandra Echeverría, en el mundo del espectáculo: su carrera como cantante.

Pero eso no es todo, pues aunque ya no se encuentre ocupado con las grabaciones de ‘Me caigo de risa’, Faisy señaló que seguirá trabajando en asuntos relacionados con el programa, pero también en el ámbito de la actuación y en su vida personal.

‘Me caigo de risa’ tendrá juego de mesa, anuncia Faisy

En entrevista con Televisa Espectáculos, Faisy dijo desconocer cuándo volverá a la pantalla con una nueva temporada de ‘Me caigo de risa’, pero comentó que le vienen tiempos muy ocupados.

“Está la tercera temporada de ‘Renta Congelada’. Estamos esperando a que en algún momento esta pandemia y este virus nos permita salir de nuevo con el show de ‘Me caigo de risa’, estamos dándole a un juego de mesa con el elenco precisamente de ‘Me caigo de risa’” Faisy

Faisy intentará retomar su boda y su carrera como cantante

Pero no todos los planes de Faisy tienen que ver con el trabajo. El conductor señaló que se tomará un tiempo para descansar y estar con su familia, pues durante los últimos meses se enfocó en el programa. Además, dijo que también intentará organizar su boda, la cual ha postergado por la pandemia.

“Tratar de ver qué va a pasar con la boda, llevo posponiéndola año y medio y, pues nada, tratar de disfrutar el momento, luego por estar trabajando no disfrutamos el momento, ahorita estoy en el momnto que siempre soñé y disfrutarlo con mi gente, con mis amigos, con mi familia” Faisy

Finalmente, Faisy comentó que también buscará la forma de retomar su carrera como cantante de cumbias, proyecto que iba viento en popa hasta antes de la pandemia.