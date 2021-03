Regina Blandón intentaba ganar una competencia de baile en ‘Me Caigo De Risa', pero jamás imaginó que su paso resultaría tan revelador

Regina Blandón acudió recientemente a la edición especial del programa cómico ‘Me Caigo De Risa: Gala Disfuncional’, que se transmite los fines de semana, en el que literalmente se lució con un sensual paso de baile que ni siquiera ella misma habría imaginado que la saldría tan espectacular.

Si bien, esto hizo que Regina Blandón dejara aplaudiendo al público y Faisy, conductor del ‘Me Caigo De Risa' determinara su victoria indiscutible, la actriz de ‘Guerra de Likes’ terminó gritando porque sus sexis movimientos dejaron al descubierto su ropa interior:

“Oh, no, oh, no, y en el canal de Las Estrellas… haciendo quedar mal a toda la familia... disculpen, a las familias” Regina Blandón

Regina Blandón enseñó su ropa interior con sensual paso de baile

Todo sucedió durante la competencia de baile 'Paso a Pasito, en la que la hija de Roberto Blandón, David Zepeda y varios integrantes del elenco de ‘Me Caigo De Risa' debían recordar cada uno de los pasos que hacía su competidor además de añadir uno más.

Poco a poco los competidores se fueron eliminando hasta que sólo quedaron Regina Blandón y Mariazel, quien incluyó en la competencia un sensual movimiento de hombros que obligaba a echar la espalda hacia atrás.

Cuando la actriz que interpreta a 'Bibi' P. Luche intentó copiar el paso terminó tirada en el suelo y al levantar las manos por encima de su cabeza, terminó haciendo que la holgada blusa color negro que usaba se le levantara hasta su barbilla, dejando al descubierto su ropa interior.

Regina Blandón se convirtió en la ganadora indiscutible con su revelador paso de baile

Por un instante, Regina se quedó tirada en el suelo sin saber qué hacer, para después lamentar lo lucidor de su paso de baile, exclamando un fragmento de la famosa canción en los videos de TikTok: ¡oh, no, oh, no!...

Intentando que Blandón dejara de estar tan apenada por su show, Faisy aseguró que lo que había dejado al descubierto la protagonista de 'Mirreyes vs Godínez' no era su ropa interior, sino parte de un traje de baño que ella suele usar debajo de la ropa.

Sin embargo, el conductor de 'Me Caigo de Risa' no perdió la oportunidad de repetir el atrevido momento y al final decidió darle la victoria a Regina Blandón, al considerar que su paso no podría tener competencia.