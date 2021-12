Sex and the City: ¿Qué pasó con Samantha Jones en ‘And Just Like That’? En HBO Max ya están disponibles los primeros dos capítulos de este reboot.

Antes del estreno, los fans especulaban sobre el futuro de Samantha Jones en ‘And Just Like That’, pues el personaje no aparecería en el reboot.

Sin embargo, en el primer capítulo de ‘And Just Like That’ se resuelven todas las dudas y por fin sabemos qué fue de Samantha Jones.

A continuación te contamos que pasó con Samantha Jones, una de las protagonistas más queridas en la serie Sex and the City.

'And Just Like That...' (HBO Max)

¿Qué pasó con Samantha Jones? Los primeros capítulos de ‘And Just Like That’ lo explican

Uno de los estrenos más esperados de este año fue ‘And Just Like That’, reboot de Sex and the City.

A través de HBO Max, hoy, 9 de diciembre, se estrenaron los primeros dos capítulos de diez que tendrá la nueva serie.

El estreno de ‘And Just Like That’ sorprendió a los fans de Sex and the City porque se incluyó una breve explicación de lo que pasó con Samantha Jones.

Al inicio del capítulo uno se ve que Carrie, Charlotte y Miranda van a entrar a un exclusivo restaurante cuando de pronto ven a Bitsy Von Muffling .

And Just Like That, HBO Max (HBO Max)

Bitsy se acerca con ellas, las saluda y pregunta por Samanta Jones; en ese momento el ambiente se puso tenso y las chicas se ven nerviosas.

‘Samantha está en Londres por trabajo’ comentan Carrie y Miranda.

Pero eso no es todo, más adelante Carrie y Miranda hablan otra vez sobre Samantha Jones.

And just like that (HBO Max)

‘Es como si Samantha estuviera muerta, nunca hablamos de ella’, expresa Miranda.

‘Bueno... ¿Qué te puedo decir? Ya sabes como es el negocio de los libros ahora. No tenía sentido que continuara como mi publicista’ explicó Carrie.

‘Samantha dijo que estaba bien y ella ‘me despidió' como su amiga’ agregó Carrie.

Asimismo, Carrie comentó que Samantha ya no le contesta las llamadas y Miranda apuntó ‘Ya conoces a Samantha, tiene herido su orgullo’.

Sex and the City NUEVA SERIE (Sex and the City)

‘Entiendo que esté enojada, pero creí que yo era más que un cajero automático [...] Pensé que las cuatro seríamos amigas por siempre’ Carrie Bradshaw

¿Por qué Kim Cattrall ya no interpreta a Samantha Jones?

En la serie ‘And Just Like That’, reboot de Sex and the City se nota la ausencia de Kim Cattral como Samantha Jones.

Kim Cattrall (@kimcattrall - Instagram)

Hace tiempo, Kim Cattral aseguró que no volvería a trabajar en otro proyecto que tuviera que ver con Sex and the City.

Lo anterior debido a que en los últimos momentos de ‘Sex and the City’ Kim tuvo varios problemas y disgustos con Sara Jessica Parker .

Además, Kim Catrall alguna vez declaró que en los sets de grabación de ‘Sex and the City’ siempre había un ‘ambiente tóxico’.